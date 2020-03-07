Скачать
Суббота, 07.03.2020

Тревога, отмена! спасатели сняли клип на 8 марта (Видео)

В сети появилось видео на хит Jerry Heil, в котором сотрудники ГСЧС рассказывают о своей непростой службе и поздравляют женщин с 8 марта. Видео снято ГУ ГСЧС Киева и сайтом Информатор. На ролике спасатели рассказывают, какие драмы разыгрываются в их семьях из-за сложностей их работы. "В прошлом году ее не поздравил, потом неделю в части ночевал", - поет один из спасателей на музыку известного хита "Охрана, отмена". "Если ее не поздравлю, убьет меня Лена", - заявляет другой. Судя по видео, поздравить своих жен спасателям так и не удалось, поскольку перед самым окончанием смены поступил срочный вызов о пожаре.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Спасатели, ГСЧС, 8 марта, Jerry Heil.
13:32 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь