Тревога, отмена! спасатели сняли клип на 8 марта (Видео)

В сети появилось видео на хит Jerry Heil, в котором сотрудники ГСЧС рассказывают о своей непростой службе и поздравляют женщин с 8 марта. Видео снято ГУ ГСЧС Киева и сайтом Информатор. На ролике спасатели рассказывают, какие драмы разыгрываются в их семьях из-за сложностей их работы. "В прошлом году ее не поздравил, потом неделю в части ночевал", - поет один из спасателей на музыку известного хита "Охрана, отмена". "Если ее не поздравлю, убьет меня Лена", - заявляет другой. Судя по видео, поздравить своих жен спасателям так и не удалось, поскольку перед самым окончанием смены поступил срочный вызов о пожаре.