Обретение главы Иоанна Предтечи 8 марта: как правильно отмечать этот день

Новости Украины:Обретение главы Иоанна Крестителя считается великим праздником в православном мире и ежегодно отмечается 9 марта (8 марта в високосный год).

Иоанн Предтеча — после Христа и Богородицы самый чтимый святой в православном мире. Семь раз в году церковь празднует в его честь, вспоминая и рождение, и кончину, и три чудесных обретения его главы.

Праздник посвящен первому и второму обретению главы Иоанна, которая была отрублена по просьбе Иродиады и приказу ее мужа царя Ирода.

Об этом знаменательном событии можно прочесть в Евангелии от Матфея и Марка. Святое предание рассказывает, что после мученической казни Иоанна падшая Иродиада не позволила похоронить тело вместе с головой, а решила надругаться над ней и закопать в бесчестном месте. Дважды праведники обретали мощи святого, но каждый раз события складывались так, что реликвия снова пропадала. Пока она не нашла окончательный покой в стенах константинопольской придворной церкви.

Церковные обряды празднества

Священнослужители советуют посетить церковь и узнать больше об Иоанне Крестителе и о событиях, с ним связанных. Во время торжественной службы раскрывается сущность праздника, прославляется и призывается на помощь святой Иоанн.

В тропаре торжества похвалой воспевается память праведника. Предтеча — великий пророк, которому была уготована роль крестителя Христова. Вспоминается в этот день и то, как ученица дьявола танцевала на кровавом пиру и просила в награду голову святого. Церковь не перестает восхвалять пострадавшего за веру и порицать имена тех, кто убил ради забавы.

Верующие слышат о том, что казнь произошла по умыслу Божему, дабы пророк известил о пришествии Мессии. Нечестивая Иродиада же, пожелавшая смерти, плачет, потому что выбрала обманчивую жизнь вместо любви к Господу.

Как правильно отмечать день обретения главы Иоанна Предтечи

Жизнь святого пророка почитается православной Церковью, а дата обретения главы отмечается особым образом. В этот день не следует развлекаться, играть в азартные игры, поощрять дурные мысли и устраивать пышные застолья. Священники настраивают мирян не быть сообщниками чревоугодия Ирода, а держаться приличий, тем более что по церковному календарю 8 марта уже идет Великий пост.

Верующим стоит помолиться Господу о прощении, попросить вразумления всех грешников и помощи всем людям. В многочисленных соборах и храмах 8 марта пройдут праздничные службы. С самого утра и до позднего вечера прихожане могут почтить память великого святого своими молитвами. В воскресенье будут служиться особые молебны о страждущих, больных и немощных. По наставлению Церкви в этот день принято также отдать дань памяти погибшим воинам.

Редакция желает вам благополучно провести 8 марта — сделать это вы можете согласно наставлениям священнослужителей или же по своему собственному усмотрению. Пусть молитвы, обращенные к Иоанну Предтече, успокоят ваше сердце и подарят мир в душе.