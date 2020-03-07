"Приговор будет очевиден": экс-посол Польши рассказал о "твердых доказательствах" в деле MH17

Новости Украины:Судебное разбирательство по делу MH17 ухудшит отношения между РФ и Западом, считает экс-посол Польши в Украине.

У Нидерландов есть "твердые доказательства" виновности России в уничтожении малайзийского авиалайнера рейса МH17 над оккупированным Донбассом. Процесс по делу МH17 ухудшит на Западе, в частности во Франции, процесс сближения с РФ.

Такое мнение в комментарии Укринформу выразил польский эксперт, бывший посол Польши в Украине Ян Пекло.

"Однозначно, голландцы имеют твердые, а не только косвенные, доказательства участия России в уничтожении этого самолета над Донбассом. Думаю, что действия России на суде публично будут осуждены, приговор будет очевиден. Однако, очевидно и то, что Россия не признает свою вину", - подчеркнул Пекло.

Он напомнил, что Россия всё время пыталась снять с себя вину за сбитый самолет, выдвигая нелепые альтернативные версии, что авиалайнер сбила украинская ракета либо украинский истребитель.

По мнению эксперта, судебный процесс по делу сбитого малайзийского авиалайнера и будущий приговор по этому делу будет "еще одним шагом в формировании международным сообществом отношения к России и осуждении её действий".

"Сейчас это должно дать дополнительные аргументы для размышлений правительству и политикам Франции, которые охотно бы отменили санкции и начали диалог с Россией. Сейчас может быть такой период, когда России будет сложнее налаживать отношения с Западом", - констатировал экс-посол Польши в Украине.

Как сообщалось ранее, 9 марта в Нидерландах начнется суд относительно катастрофы самолета Boeing 777 рейса МН17.

Судебное заседание в Нидерландах состоится на основании доказательств, собранных Совместной следственной группой (JIT) с участием правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Пассажирский Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Совместная следственная группа пришла к заключению, что самолет был сбит ракетой, выпущенной с зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.