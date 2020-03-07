Эксперт: Заявления Шмыгаля о подаче воды в Крым вызывают атмосферу недоверия

Новости Украины:Подачей воды в оккупированный Крым, Украина лишает себя элемента давления на Россию.

Слова нового Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о поставках воды в оккупированный РФ Крым, хотя и со временем были им опровергнуты, неудачные, ведь Украина таким образом сама лишает себя элемента давления на Россию.

Такое мнение в комментарии Укринформу выразил польский эксперт, бывший посол Польши в Украине Ян Пекло.

"Фраза о возможности подачи воды жителям Крыма, которая правда была со временем опровергнута, неудачная, она не вызывает атмосферы доверия. Такими действиями Украина лишает себя элемента давления на Россию", - констатировал Пекло, заметив, что так считают многие эксперты за рубежом, а также значительная часть украинского общества.

По мнению польского эксперта, в отношение нового правительства Украины нужно "набраться терпения и посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация".

Положительным моментом он назвал назначение главой МИД Украины Дмитрия Кулебы, "что будет означать поддержание Киевом линии европейской и евроатлантической интеграции". Пекло добавил, что Кулебу знают и уважают на Западе.

Пекло также заметил, что изменения в украинском правительстве носят скорее "тактический и спонтанный", чем "стратегический и глубоко продуманный характер". В частности, беспокойство, по его мнению, вызывает изменение в должности министра финансов, что может поставить под удар критически важное для Украины сотрудничество с МВФ.

Напоминаем, 6 марта в эфире программы "Право на власть" Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина. Позднее в Facebook он уточнил, что "мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова".

Спустя некоторое время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не рассматривает возможности возобновления поставок днепровской воды в оккупированный Крым.

Ранее, в феврале, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" в ответ на вопрос о гипотетической ситуации, если бы президент РФ Владимир Путин предложил уступки на Донбассе в обмен на поставки Украиной воды в аннексированный Крым, ответил, что пошел бы на такой компромисс и подавал бы воду в оккупированный Крым, если бы вооруженные формирования РФ вышли из Донбасса.