Отставка экс-генпрокурора Рябошапки не повлияет на суд по делу МН17

Новости Украины:Посол Украины в Нидерландах считает, что отставка Руслана Рябошапки никак не повлияет на судебный процесс по делу МН17.

Отставка генпрокурора Руслана Рябошапки не повлияет на активность привлечения украинской стороны к судебному процессу по делу о катастрофе малайзийского самолета рейса МН17.

Такое мнение в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге выразил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

"...Считаю, что нет оснований для беспокойства. Главное, что сохраняется преемственность в деятельности группы и политическая поддержка наших действий на самом высоком уровне", - сказал он, комментируя отставку генпрокурора.

Дипломат отметил, что делегацию Украины, которая будет наблюдать за ходом судебных слушаний, возглавит заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, и он же будет новым руководителем украинской команды в Совместной группе по расследованию.

"Во время пребывания в Нидерландах делегация, кроме присутствия на процессе, примет участие в соответствующих мероприятиях в рамках работы Совместной группы", - сказал посол.

Напоминаем, 5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, которое влечет за собой его отставку.

Суд по катастрофе самолета Boeing 777 рейса МН17 начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Пассажирский Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту авиалайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.