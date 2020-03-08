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Ирина Венедиктова подала иск в суд на "Украинскую правду" и ЦПК

Ирина Венедиктова подала иск в суд на "Украинскую правду" и ЦПК
00:44 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Временная руководительница ГБР Ирина Венедиктова подала в суд на Украинскую правду и ЦПК.

И.о. директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что подала исковое заявление к Украинской правде о защите чести и достоинства из-за статьи, опубликованной на УП "Спрут Авакова Как "временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке".

Об этом сообщает пост Венедиктовой в Facebook.

Иск также подан против "Центра противодействия коррупции".

По словам и.о. директора ГБР, сумма иска составляет 150 тыс. гривен от каждого ответчика. В случае признания судом любой суммы бенефициаром "должны стать те, на кого не хватает внимания и средств государства".

"Определяю социальную цель: показать, что врать должно стать экономически невыгодным и остановить искажение самой идеи контроля гражданского общества за властью"- говорится в сообщении.

Согласно исковому заявлению Венедиктовой, в статье, опубликованной на УП, "утверждается о фактах, которые не соответствуют действительности". В частности, речь идет о том, что муж Венедиктовой Денис Колесник влияет на кадровую политику ГБР, а также что Руслан Бирюков был назначен на должность советника главы ГБР благодаря мужу Венедиктовой.

По состоянию на 7 марта исковое заявление от Венедиктовой редакция "Украинской правды" не получала.

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Ирина Венедиктова.
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