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Воскресенье, 08.03.2020
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Зеленский заявил, что это он предложил отправить Скалецкую на обсервацию

Зеленский заявил, что это он предложил отправить Скалецкую на обсервацию
02:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Зоряну Скалецкую на обсервацию направил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идея отправить министра здравоохранения Зоряну Скалецьку на обсервацию в Новые Санжары принадлежала ему.

Об этом Глава государства заявил в интервью британскому изданию The Guardian и американском медиа Bloomberg, сообщает BBC.

"Это был ее выбор, но предложил это я", - рассказал Президент о том, как министр здравоохранения Зоряна Скалецкая провела две недели в санатории Новые Санжары вместе с эвакуированными из Китая людьми.

Правда, как отмечает издание, после этой фразы Владимир Зеленский улыбнулся так, что стало понятно, что большого выбора у министра не было.

Напоминаем, 5 марта, истек 14-дневный срок пребывания в обсервации для эвакуированных из китайского Уханя. Под наблюдением врачей в "Новых Санжарах" находились 45 украинцев и 27 иностранных граждан из Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Казахстана, Израиля, Черногории, Панамы, а также экипаж самолета, который доставил их в Украину, сопровождающий персонал и журналисты. Кроме того, под лозунгом "Не бойся" в карантин присоединилась тогдашний министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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Карантин, Владимир Зеленский, Зоряна Скалецкая, Новые Санжары.
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