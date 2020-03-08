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В Минцифры рассказали об успешности приложения "Дія"

В Минцифры рассказали об успешности приложения "Дія"
07:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:По словам министра цифровой трансформации, приложение "Дія" скачали уже более 1,7 миллиона пользователей

Мобильное приложение "Дія" скачали уже более 1,7 миллиона пользователей, электронные права получили более 750 тысяч водителей.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

""Дію" уже установили 1 756 160 украинцев: запросов на получение прав — 1 428 812; выданных прав — 757 815 (53%); запросов на получение техпаспорта — 1 428 792; выданных техпаспортов — 624 105 (44%)", - рассказал он.

По словам Федорова, сейчас Минцифры вместе с МВД работают над улучшением данных в реестрах.

"Вы знаете, что мы запустили онлайн-верификацию. Цель - предоставить возможность гражданам дистанционно дополнить информацию о себе в реестре и получить цифровые права. На сегодня конверсия (положительное рассмотрение и отражение в "Действия") по результатам онлайн-услуги по верификации удостоверения в сервисных центров МВД составляет 35%. Мы стремимся увеличить этот показатель", - написал он.

Министр надеется, что в течение нескольких недель конверсия увеличится в 1,5 раза.

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Как известно, 6 февраля Президент и Премьер презентовали приложение государственных онлайн-услуг "Дія". Приложение должно стать простым и понятным единственным сервисом для получения услуг государства. Цель правительства — в течение трех лет оцифровать все государственные услуги, а 50 основных услуг — уже в 2020 году.

В декабре 2019 года тестовый доступ к приложению открыли для 5 тысяч украинцев, которые подали заявки. Первый релиз приложения "Дія" содержит цифровое удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства (ТС).

Приложение можно бесплатно загрузить в App Store и Play Market. Идентификация пользователей происходит по технологии BankID.

"Дія" будет работать как при наличии интернета, так и в офлайн-режиме.

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Кабмин, Приложение, ДИЯ, Михаил Федоров, Минцифры.
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