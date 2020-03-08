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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 марта

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 марта

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 марта
11:53 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 9 марта.

Иванов день

Когда свершилось великое преступление – усекновение главы Иоанна Предтечи, голову праведника Иродиада не разрешили вместе с его телом предать земле. Глава была сокрыта сначала во дворце царя Ирода, а потом в Елеонской горе. Спустя время инок Иннокентий купил на Елеонской горе место, некогда принадлежащее Ироду. Там он решил возвести небольшую каменную церковь и, копая под фундамент землю, нашел скудельный сосуд с главой Иоанна Предтечи. Незадолго до кончины Иннокентий вновь скрыл в земных недрах святыню, потому что по всей стране начались гонения на христиан, и распространилось неверие.

При Константине Великом в Иерусалим пришли два инока, чтобы поклониться Кресту и Гробу Господню. Им во сне явился Иоанн Предтечи и рассказал о месте, где погребена его честная глава. Иноки нашли бесценное сокровище, спрятали его в мешок из верблюжьей шерсти и решили отнести в свою страну. По пути к ним присоединился бедный добрый человек, которому они отдали нести мешок, не сказав, что в нём находится святыня. Чудесным образом путнику явился Иоанн Креститель и приказал забрать поклажу и бежать подальше от нерадивых и ленивых иноков.

Долгое время святыня переходила из рук в руки, пока не попала к еретику Евстафию, который использовал главу Предтечи в корыстных целях, производя при ее помощи разные чудеса, но приписывая их себе. Вскоре Евстафия изгнали за пределы области. Святыню же он сокрыл глубоко под землей в пещере. Спустя годы на этом месте возвели Емесскую обитель. В 452 году игумен этого монастыря вновь обрёл святыню.

Считали, что в этот день прилетали первые перелетные птицы. Если на день обретения выпадал снег, то это предвещало холодную Пасху, а сухой день — солнечную. Птицы начинали вить первые гнезда, и если они делали это на солнечной стороне, считалось, что лето будет холодным. По народным представлениям, в этот день опасно спать вечером, и спать ложились как можно позже — иначе в дом могла ворваться нечистая сила, перебить горшки, испортить еду, навредить детям. Чтобы этого не случилось, на порог лезвием к двери клали топор, на загнетку русской печи насыпали чертополох, а над дверями рисовали мелом кресты. Святому покровителю этого дня Иоанну Предтече молились об избавлении от головной боли, о защите детей, о покровительстве посевов, при освящении ульев.

День Содружества наций

День Содружества наций (Commonwealth Day) — ежегодный праздник 54 стран-участниц международного сообщества Содружество наций (до 1947 года — Британское Содружество наций), ассоциации независимых государств, ранее входивших в Британскую империю, признающих британского монарха в качестве символа свободного единения. День Содружества наций отмечается во второй понедельник марта и каждый год посвящён определенной теме.

Правовой статус Содружества наций (Commonwealth of Nations) определен Вестминстерским статутом 1931 года (уточнен в 1947). Существует Секретариат Содружества, проводятся ежегодные конференции стран Содружества. В Великобритании в составе правительства учрежден пост министра по делам Содружества.

После того, как Британская империя потеряла 13 американских колоний, оставив за собой Канаду, Индию, некоторые владения в Вест-Индии и ряд разбросанных и отдаленных поселений, в метрополии наметились две политические линии. Первая предполагала ориентацию на расширение британского влияния в Индии и на Дальнем Востоке.

Вторая линия, наряду с расширением этого влияния (в интересах британской промышленности и в целях экономии государственных расходов) допускала развитие в колониях самоуправления, чтобы предотвратить повторение Войны за независимость североамериканских колоний.

8 марта - приметы и обряды в День Поликарпа

Всемирный день ди-джея

Всемирный день ди-джея (World DJ Day) — это скорее не официальный праздник, а важная благотворительная кампания, которая проводится с 2002 года от имени Международной клубной индустрии. Каждый год во всем мире проводится неделя благотворительных акций в помощь детским организациям, а их кульминацией является 9 марта — Всемирный день ди-джея.

Первоначально инициаторами мероприятия выступили фонд World DJ Fund и организация Nordoff Robbins Music Therapy, которая использует музыку для лечения детей и взрослых. Традиционно, вся прибыль, полученная ди-джеями, клубами, радиостанциями в этот день, направляется в различные международные детские фонды и учреждения.

На протяжении нескольких лет ежегодную традицию DJ-благотворительности поддерживают известные средства массовой информации — MTV, Radio 1, Galaxy, Mixmag, DJ, Muzik, Hello, Face, Loaded и FHM, а также звезды мировой танцевальной сцены — Pete Tong, Danny Tenaglia, Sasha, Dave Seaman, Paul Oakenfold, Paul Van Dyk, Carl Cox, Seb Fontaine, Sister Bliss и многие другие.

Международный день домашних насекомых

9 марта День домашних насекомых и выметания скверных мыслей о них.

Кто и когда решил отмечать такой необычный праздник доподлинно неизвестно, однако предложение было встречено с энтузиазмом в специализированных кругах.

Ещё относительно недавно понятие "домашнее насекомое" вызывало исключительно брезгливые ассоциации с усатыми "прусаками", назойливыми фараоновыми муравьями и вездесущими клопами. Словом, теми обитателями, которые вовсе не нужны и не приветствуются в нашем доме. Однако в последнее время увлечение держать дома насекомых захватывает всё больше людей.

Каких только экзотических "питомцев" теперь не заводят наши сограждане – начиная от огромных кровожадных пауков-птицеедов и заканчивая муравьиными колониями и шипящими мадагаскарскими тараканами, величина которых достигает 6-8 см.

День рождения Тараса Шевченко

Завтра мы будем отмечать 206 лет с момента рождения великого "Кобзаря". В связи с этим, расскажем Вам интересные факты об украинском писателе.

Тарас Шевченко оставил свой след в космосе. В 1973-1975 годах автоматическая станция "Маринер-10" впервые сфотографировала Меркурий с близкого расстояния. На планете были обнаружены кратеры разных размеров.

Их назвали в честь художников, музыкантов, писателей и поэтов. Один из 300 кратеров Меркурия получил имя Тараса Григорьевича Шевченко. Диаметр кратера Шевченко — 137 километров.

Всем известен наиболее популярный образ Кобзаря у художников. Однако историки уверяют, что, проживая в Санкт-Петербурге, Шевченко был модником и одевался несколько иначе.

После смерти Тарас Григорьевич был похоронен в Санкт-Петербурге. И только спустя несколько месяцев его перезахоронили на Чернечей горе возле Канева.

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