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”Дело Хизб ут-Тахрир”: братьев Абдуллаевых этапировали в колонии российского Салавата

”Дело Хизб ут-Тахрир”: братьев Абдуллаевых этапировали в колонии российского Салавата
22:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Узеира и Теймура Абдуллаевых этапировали в колонии российского Салавата.

Незаконно осужденных фигурантов первой симферопольской группы ”дела Хизб ут-Тахрир” Узеира и Теймура Абдуллаевых этапировали в колонии российского города Салават, где они, вероятно, и будут отбывать ”наказание”.

Об этом сообщила мать политузников Диляра Абдуллаева.

”Мне стало известно, что мои дети в колониях в городе Салавате”, - рассказала она.

По словам Абдуллаевой, сыновей разместили в разных колониях, которые находятся рядом, вероятнее всего, именно там братья будут отбывать ”наказание”.

Ранее мать политузников сообщала, что в этот же город этапировали остальных фигурантов этого дела - Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова.

Напоминаем, 12 октября 2016 году в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков были задержаны пять крымских татар, которых обвинили в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговорил: Теймура Абдуллаева к 17 годам заключения в колонии строгого режима, Узеира Абдуллаева - к 13 годам, Исмаилова - к 14 годам, Салединова и Джемаденова - к 12 годам.

24 декабря Верховный суд РФ ”смягчил” приговор: Абдуллаеву - на 16,5 лет и 1 год и 4 месяца административного надзора, Абдуллаеву - на 12,5, Исмаилову - на 13,5, Джемаденову и Салединову - на 11,5.

13 февраля 2020 года мать братьев Абдуллаевых сообщила, что 10 февраля их этапировали из СИЗО, расположенного в Таганроге Ростовской области, однако работники следственного изолятора не сообщили, куда отвезут политзаключенных.

После этого крымские татары пробыли несколько недель в СИЗО Уфы, откуда их этапировали 7 марта.

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Все по теме:

Колония, РФ, Дело Хизб-ут-Тахрир, Узеир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев.
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