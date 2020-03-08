Правозащитница: РФ изолирует за решеткой всех, кто ломает миф о "российском Крыме"

Новости Украины:Глава КПГ Ольга Скрипник сообщает, что оккупанты садят за решетку всех, кто рушит мифы о российском Крыме.

Любой украинец в оккупированном Крыму, который открыто говорит о поддержке Украины, может быть обвиненным в шпионаже или государственной измене.

Об этом заявила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в интервью "Голосу Америки".

"Россия ... физически изолирует за решеткой тех людей, которые ей не нравятся, которые ломают мифы о якобы российском Крыме. Она уничтожает их посредством сфабрикованных дел ... Таким образом сейчас любой украинец в Крыму, который открыто говорит о своей поддержку Украины, может быть обвинен в шпионаже или государственной измене ", - сказала она.

В этом контексте правозащитница рассказала о последних задержаниях украинских активистов Ивана Яцкина и Галины Довгополой.

"Галине - 64 года. Она находится в Лефортово, ее лишили свободы по сфабрикованному делу. За то, что она якобы передавала информацию СБУ. Все они - украинцы и прямо говорили о том, что поддерживают Украину", - констатировала руководитель Крымской правозащитной группы.