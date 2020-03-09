Скачать
Понедельник, 09.03.2020
Разумков объяснил, почему произошла смена правительства
Разумков объяснил, почему произошла смена правительства
Смертельный вирус в Штатах: более чем 500 человек заражены
Смертельный вирус в Штатах: более чем 500 человек заражены
Мадридский "Реал" сенсационно проиграл "Бетису"
Мадридский "Реал" сенсационно проиграл "Бетису"
Рецепт дня: Яблоки, запечённые под безе
Рецепт дня: Яблоки, запечённые под безе

Климкин рассказал, какие угрозы стоят за визитом западных лидеров в Москву 9 мая

Климкин рассказал, какие угрозы стоят за визитом западных лидеров в Москву 9 мая
05:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Павел Климкин объяснил, почему западные лидеры должны посетить Киев 8 мая.

Украина должна добиться, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию 9 мая на 75-летие победы во Второй мировой войне, перед Москвой приехали в Киев.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Обозреватель». По его мнению, такой план реален, поскольку Украина и вся Европа отмечают День победы над нацизмом 8 мая. Климкин прокомментировал приглашение на празднование 9 мая, которые Кремль выслал президенту США Дональду Трампу, президенту Франции Емманюелю Макрону, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и канцлерке Германии Ангеле Меркель.

"Я не думаю, что Ангела Меркель поедет в Москву. У меня нет таких данных из Берлина и, зная ее, мне это сложно представить. Макрон сказал, что поедет. Относительно Трампа нет окончательного подтверждения, но шанс тоже очень велик. Насчет Джонсона я подтверждения тоже не слышал. Об этом много слухов из Лондона, но, по-моему, Борис еще не подтвердил", – сказал он.

По словам экс-главы МИД, в случае приезда западных лидеров в Москву президент России Владимир Путин попытается заключить с ними закулисную договоренность относительно Украины.

"Если они все-таки поедут, а это большое "если", то было бы хорошо, чтобы они посетили Киев. А то как в Москву едут, а в Киев не едут?.. Там возникают угрозы, поскольку Путин попытается вокруг 9 мая согласовать свою версию, в которой Украина будет только частью. А потом убеждать Трампа. Они могут разыграть комбинацию и попытаться за счет Трампа или Макрона совместно надеть нам на голову какой-то вариант, который нам по определению не подходит. Угрозы я вижу в этом абсолютно реальные", – подчеркнул украинский дипломат.

На вопрос, могут ли Трамп и Джонсон посетить Киев 8 мая, Климкин ответил: "Теоретически возможно. Я думаю, если они приедут, то возьмут "на борт" и Макрона. Для Макрона это критично. Он хочет нового безопасностного партнерства с Россией, это невозможно без того, чтобы понять, что будет происходить вокруг нас. Или приедут? Шанс есть, но это будет очень непросто".

"Украинская дипломатия должна сделать все, чтобы их затянуть... Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньше. Катастрофа, поскольку никто же не надеется, что они едут только венки там возлагать", – добавил экс-глава МИД.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Москва, Кремль, Россия, РФ, 9 мая, Павел Климкин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какую миссию уготовила вам судьба: древний китайский тест "Ханьцзы"
02 Три гола и три удаления: Днепр-1 разгромил Мариуполь (Видео)
03 ВОЗ разрушает мифы: вещи, которые не помогут защититься от коронавируса
04 В Австрии уже 99 человек заразились коронавирусом
05 Правозащитники: РФ уничтожает украинскую идентичность в Крыму
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МИД дал рекомендации украинцам по поводу коронавируса
МИД дал рекомендации украинцам по поводу коронавируса
В Италии стремительно растет количество жертв коронавируса
В Италии стремительно растет количество жертв коронавируса
Стоимость нефти упала более чем на 20%
Стоимость нефти упала более чем на 20%
ТОП продуктов, которые нельзя есть после 30 лет
ТОП продуктов, которые нельзя есть после 30 лет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь