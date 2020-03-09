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Дожди, тепло и туман: прогноз погоды на неделю

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Дожди, тепло и туман: прогноз погоды на неделю
07:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В начале недели в Украине синоптики прогнозируют небольшие дожди, туман и тепло.

В понедельник, 9 марта, в юго-восточной части Украины сохранится сухая и теплая воздушная масса, на остальной территории - более прохладный и влажный воздух, сообщил Укргидрометцентр.

В Украине, кроме юго-восточной части, временами небольшие дожди ( в Карпатах с мокрым снегом), ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на юге и востоке до 9°; днем 12-18°, в западных, северных и Винницкой областях 6-11°.

В Карпатах небольшой мокрый снег с дождем, температура в течение суток около 0°.

В Киеве в понедельник временами небольшие дожди, ночью и утром туман; температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.

Прогноз погоды на 9 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на субботу, 9 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +8…+10
  • Львов – +7…+9
  • Ивано-Франковск – +7…+9
  • Тернополь – +7…+9
  • Черновцы – +8…+10
  • Хмельницкий – +8…+10
  • Луцк – +6…+8
  • Ровно – +6…+8
  • Житомир – +8…+10
  • Винница – +8…+10
  • Одесса – +12…+14
  • Николаев – +16…+18
  • Херсон – +16…+18
  • Симферополь – +16…+18
  • Кропивницкий – +13…+15
  • Черкассы – +10…+12
  • Чернигов – +8…+10
  • Сумы – +8…+10
  • Полтава – +14…+16
  • Днепр – +16…+18
  • Запорожье – +16…+18
  • Донецк – +16…+18
  • Луганск – +16…+18
  • Харьков – +15…+17
  • Киев – +9…+11

В ночь на вторник, 10 марта, в северных, Винницкой и Черкасской областях, днем в Одесской , Николаевской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в Украине, кроме юго-восточной части, местами туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла; на остальной территории ночью 3-8° тепла; днем 11-16°, в юго-восточной части до 19°.

Прогноз погоды на 10 марта, фото: meteo.gov.ua

В Киеве в ночь на вторник небольшой дождь, днем без осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.

11 марта ночью в центральных и южных областях, днем на большей части территории страны небольшой дождь, местами туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м / с, на западе местами порывы 15-20 м / с.

Температура в западных областях ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем 9-14 ° ° тепла; на остальной территории ночью 3-8 ° тепла, в юго-восточной части до 19 °.

В Киеве днем 11 марта синоптики прогнозируют небольшой дождь, в остальное время без осадков. Температура ночью 3-8 ° тепла; днем 9-14 °.

Прогноз погоды на 11 марта, фото: meteo.gov.ua

12 марта без осадков, лишь ночью в северных, восточных и местами в западных областях небольшой дождь. 13 марта в западных, днем и в северных и центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 2-8 ° тепла, днем 10-15 ° тепла, в юго-западной части 13-18 °, 13 марта в северных и западных областях 8-13 °.

В Карпатах небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью около 0, днем 1-6 ° тепла.

В Киеве ночью 12 марта и днем 13 марта пройдет небольшой дождь, в остальное время без осадков. Температура ночью 3-8 ° тепла, днем 12 марта 10-15 ° тепла, 13 марта 8-13 °.

Прогноз погоды на 12 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 13 марта, фото: meteo.gov.ua

Немного похолодает: синоптик дала прогноз погоды до конца недели

Напомним, 3 марта температура воздуха в Киеве после полудня поднялась до + 14,8 градусов по Цельсию, таким образом предыдущий рекорд превышен на полтора градуса.

2019 год вошел стал самым теплым за всю историю наблюдений в Украине. Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составила +10,6°С, что на 2,9°С превысило климатическую норму.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Снег, Синоптики, Потепление, Весна, Март, Прогноз погоды, Погода на выходные, Погода в марте, Погода 9 марта.
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