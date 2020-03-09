Пасхальный пост в 2020 году: церковные правила и народные традиции

Новости Украины:Пост продлится до 18 апреля, и после него верующие отметят великий православный праздник — Светлую Пасху.

Пасхальный пост 2020 года уже начался, и верующие соблюдают предписания церкви, а также чтят народные традиции.

Православный пост — это не только ограничение в продуктах питания, но и духовное воздержание. Во время поста верующие усмиряют эмоции, молятся Высшим Силам для того, чтобы не замирать в развитии и не потакать проискам дьявола. Пост — это внутреннее очищение и духовный рост, без которого невозможно существование. Эксперты рекомендуют познакомиться с правилами соблюдения поста, а также с народными традициями.

Церковные правила Пасхального поста в 2020 году

Во время поста верующие не употребляют в пищу мясо и молочные продукты, а также любые продукты животного происхождения. Лишь в некоторые дни разрешена рыба и морепродукты, а по праздникам — красное церковное вино.

Пост — не время для развлечений. Церковь запрещает посещать увеселительные мероприятия, а также злоупотреблять просмотром телевизора и компьютерными играми. Веселье и развлечения откладывают, посвящая время духовному росту и развитию.

Вредные привычки также под запретом. Происки лукавого — это то, с чем верующим предстоит бороться на протяжении всего поста, усмиряя желание потакать своим слабостям.

Во время поста принято помогать тем, кто нуждается. Любая посильная и бескорыстная помощь помогает душам развиваться. Забота о тех, кто попал в трудную ситуацию, развивает чувство сострадания и искореняет зло.

Ссоры, конфликты, сквернословие во время поста также под запретом. Любые конфликтные ситуации важно разрешать мирным путем, а также отказаться от любого сквернословия, чтобы в душах не поселилось зло.

Пост — время молитв, а также прощения. Верующие просят прощения за содеянное, а также прощают тех, кто причинил боль и страдания, оставляя проступки окружающий на волю Божью.

Со 2 марта по 18 апреля 2020 года верующие молятся, чтобы не потакать своим слабостям, не сплетничать, не обманывать и не завидовать окружающим людям.

Во время поста не венчают. Исключения делают лишь в особых случаях, когда необходимо провести таинство. А вот крестить во время поста не запрещается. Напротив, младенцев можно и нужно приносить в церковь, заранее уточнив время для проведения обряда.

Пост — время воздержания, поэтому во время его соблюдения супруги воздерживаются от близости.

Весь период поста верующие посещают церкви, чтобы помолиться Господу и Высшим Силам, попросить сил для преодоления трудностей и не сойти с верного пути.

Народные традиции поста

Во время поста соблюдались предписания церкви, но кроме них существовали и народные традиции, которые также не оставляли без внимания.

Первая неделя поста считается самой строгой, и наши предки старались не только питаться как можно меньше, но и не говорить зря, чтобы не пустословить.

На второй неделе поста принято было рукодельничать. В это время расшивали свадебные наряды, мастерили украшения, а также перебирали жемчуга.

В третью неделю по традиции зятья приглашали в гости тестей, чтобы угостить их постным киселем из гороха, часто заправленного конопляным маслом. Традицию соблюдали в пятничный день, названный в народе «обжорной пятницей».

На четвертой неделе в понедельник опускали в воду пряжу. По поверьям так она становилась белее и крепче.

На пятой неделе в среду принято было поминать усопших, а во вторник молодожены носили угощения родне и близким молодой супруги.

Шестая неделя, названная вербной — время для гостей. Тещи приходили с подарками, чтобы в молодых семьях не было бедности.

В последнюю неделю пота особенно следили за скотиной. Ее поили святой водой и читали молитвы Высшим Силам, чтобы уберечь животных от падежа и болезней. Субботний день посвящали подготовке к Пасхе и красили в это время яйца.

Во время Пасхального поста не воспрещается заниматься домашними делами, если они не идут в ущерб молитвам. Необходимые обязанности выполнять все равно приходится, и священнослужители рекомендуют перед началом всякого дела возносить молитвы Господу и Высшим Силам, чтобы получить благословение.