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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 марта

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 марта

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 марта
10:42 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 10 марта.

Тарас-кумашник, Тарасий бессонный

По приметам, 10 марта нельзя ложиться спать вечером или днем, иначе можно наспать себе кумаху – нечистую силу, не сулящую добра. В народном календаре дата получила название Тарас-кумашник, Тарасий бессонный. Православная церковь 10 марта почитает память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского.

Святой Тарасий прославился как великий ревнитель православной веры. Он был председателем на VII Вселенском Соборе в 787 году, утвердившем почитание икон. Святитель вел суровую аскетическую жизнь, строго постился, мало спал, помогал страждущим и бедным людям, ухаживал за немощными и больными, кормил голодных. С его помощью были построены больницы и возведен монастырь, где и был похоронен святой в 806 году. У его раки многие верующие исцелялись от недугов.

Международный день крутизны

Международный день крутизны (International Day of Awesomeness) — неофициальный шуточный праздник, который отмечается ежегодно 10 марта.

Идея праздника принадлежит Кевину Ловеру (Kevin Lawver) и его коллегам. 6 августа 2007 года один из практикантов, Фреди Манейро, предложил отмечать праздник в честь крутизны Кевина. Кевин в ответ сказал, что нужно отмечать Международный день крутизны, и написал об этом в своем Твиттере.

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Шуточная идея получила поддержку и развитие, а дата 10 марта была выбрана потому, что в этот день родился Чак Норрис. Этот американский актер стал героем интернет-мема "Факты о Чаке Норрисе", в котором воспевается его крутизна (например, "Чак Норрис настолько крут, что заваривает чай взглядом!"), так что было логичным выбрать его в качестве символа праздника.

Изначально праздник проходил под девизом, придуманным Дэном Лурье: "Потому что каждому нужен предлог, чтобы быть крутым". Затем сын Кевина, Макс, придумал новый девиз: "Никто не идеален, но каждый может быть крутым".

Как следует отмечать Международный день крутизны? Очень просто — будьте круты! Многие люди недооценивают собственную крутизну, возможно, этот праздник как раз поможет им раскрыться. Только не забывайте, что он шуточный, поэтому не стоит воспринимать все слишком всерьез.

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Традиции, Праздники, 10 марта, Какие завтра праздники, Международный день крутизны, Тарас-кумашник, Тарасий бессонный.
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