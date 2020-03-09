Гений украинского народу: сегодня отмечают 206 годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

Новости Украины:Сегодня день рождения Тараса Шевченко, украинского поэта, художника, мыслителя.

206 лет назад, 9 марта родился украинский поэт Тарас Шевченко, который подарил Украине и миру такие замечательные поэмы, как "Садок вишневий коло хати", "Сон", "Заповіт", а также сборник Кобзарь.

Тарас Шевченко: биография

Украинский поэт и художник, прозаик и этнограф, который свободно писал как на украинском, так и русском языках, Тарас Григорьевич Шевченко родился 9 марта (по старому стилю 25-го февраля) 1814-го года в семье крепостного крестьянина, который жил в селе Моринцы Киевской губернии, ныне Черкасской области.

Не трудно догадаться, что по рождению он был таким же рабом, как и его родители, которые вскоре покинули его, оставив этот мир на суд Божий.

Мог ли тогда кто предположить, что именем этого мальчишки когда-нибудь станут называть корабли, печатать его изображение на государственных денежных купюрах, почтовых марках, ставить ему роскошные памятники и многочисленные мемориальные таблички, выпускать в его честь юбилейные монеты и учреждать всевозможные премии? О его биографии написано немало и мы не будем повторяться об этом.

Заметим лишь, что за свою короткую жизнь, а прожил он всего 47 лет и один день, Шевченко сполна насытился страданиями, среди которых были и результаты собственных ошибок, но он не мог не требовать того, к чему стремимся все мы - жизнь и свобода, самореализация и благополучие, мир и уважение, простые человеческие ценности. Его творчество это его душа, в нем он был честный и добрый, бесконечно богат.

Лучшие произведения Тараса Шевченко

Шевченко известен, как художник. Наследие насчитывает более 800 произведений. Но больше Шевченко известен как поэт украинского народа. Первый сборник стихов вышел в 1840 году с названием Кобзарь.

В 1844 году Шевченко написал остро политическую поэму Сон (У всякого своя доля), став на путь бескомпромиссной борьбы против самодержавной системы тогдашней Российской Империи. Также к политической поэзии относится поэма "І мертвим, і живим...", которая сейчас входит в школьную программу. В 1845 году он написал "Заповіт". Стихотворение имело и имеет большое влияние на украинскую культуру, в частности, было положено в основу музыкальных произведений ряда композиторов, активно используется в культурной жизни, переведено на 150 языков народов мира. Даже несмотря на ссылку в 1847 Шевченко удалось написать одно из своих самых известных произведений – "Садок вишневий коло хати..."

Также среди известных поэм Шевченко – Наймичка, Кавказ, Катерина, Гайдамаки.

Тарас Шевченко: интересные факты

Поэзию Тараса Шевченко переведено на более чем 100 языков мира.

Один из 300 кратеров Меркурия получил имя Тараса Григорьевича. Диаметр кратера Т. Г. Шевченко – 137 километров.

1384 памятники Кобзарю установлено на территории от Бразилии до Китая. Большинство — 1256, расположенные на территории Украины, почти полторы сотни разместились в 35 странах.

Сейчас в Украине 164 населенные пункты названы в честь Тараса Шевченко.

Украинский мастер Николай Сядристый создал самую маленькую в мире книгу "Кобзарь", размером чуть более чем половина квадратного миллиметра. Это почти в 19 раз меньше наименьшей японской книги. Страницы настолько тонкие, что листать их можно только кончиком заостренного волоса. Сшито книгу паутинкой, а обложка сделана из лепестка бессмертника.

Несмотря на время, Шевченко не удаляется, не бронзовеет. Он – апостол правды – жив! В чем кроется этот феномен, эта странная непостижимость? В живом искреннем слове Тараса, которое иногда звенит, как струна, а иногда вроде острого тяжелого меча.

"Без Него... кто знает, что было бы с нами!" - написал когда-то Богдан Лепкий.