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Пасха 2020: когда празднуют и сколько будет выходных

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Пасха 2020: когда празднуют и сколько будет выходных
10:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В 2020 году великий христианский праздник Пасху будут праздновать 19 апреля.

Светлое Христово Воскресение, или Пасха – величайший христианский праздник. Пасху часто величают "праздником праздников и торжеством из торжеств", ведь посвящен этот праздник событию, которое является центром всей библейской истории.

Пасха знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа после распятия за грехи рода человеческого во имя его спасения от страшных мук, а также торжество победы над смертью. Мученическая смерть – это проявление любви Бога ко всем без исключения людей. Поэтому Пасха – один из величайших и самых радостных праздников в церковном православном календаре. Его празднуют все без исключения христиане.

Дата праздника Пасхи в 2020 году

Пасху христиане всего мира отмечают каждую весну. Каждый год дата празднования меняется, ведь Светлое Христово воскресенье является переходящим праздником. От дня празднования Пасхи зависят также и даты многих других праздников.

В целом число определяется на основании солнечного и лунного календарей. Чтобы определить дату праздника, следует воспользоваться Александрийской пасхалией – специальным календарем, где он определен на много лет вперед.

Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы

Согласно православному календарю, Светлое Христово Воскресение в 2020 году будет отмечаться в воскресенье, 19 апреля.

Выходные на Пасху 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Пасха является официальным государственным праздником в Украине. Поскольку он всегда отмечается в воскресенье, то следующий день, понедельник становится выходным.

В этом году Светлое Христово Воскресение выпадает на 19 апреля, поэтому понедельник, 20 апреля, будет нерабочим днем.

Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 18, 19 и 20 апреля, и смогут хорошо отпраздновать Пасху.

Пасхальный пост в 2020 году: церковные правила и народные традиции

Подготовка к Пасхе, как известно, начинается задолго до самого праздника: 40 дней верующие соблюдают великий пост. Его суть – подготовка духа и тела к празднованию воскресения Сына Божьего. В пасхальную ночь, с субботы на воскресенье, верующие идут в церковь. Там они освящают пасхальные корзины с куличами, пасхальными яйцами и другими обрядовыми блюдами.

Календарь 2020: сколько и когда будут отдыхать украинцы

Утро Пасхи верующие начинают словами "Христос Воскрес!", а в ответ слышат "Воистину Воскрес!". Дома по случаю Светлого Христова Воскресения люди устраивают застолье – богатый пасхальный стол символизирует небесную радость. Начинать трапезу принято с освященных куличей и писанок.

Напомним, в 2020 году украинцев ожидает несколько выходных по три-четыре дня подряд: 4-7 января, 7-9 марта, 18-20 апреля, 1-3 мая, 9-11 мая, 6-8 июня, 27-29 июня, 22-24 августа и 25-27 декабря.

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Апрель, Великий пост, Пасха, 19 апреля, Христово Воскресение, Выходные в апреле, Пасха 2020.
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