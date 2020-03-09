Пятницы 13 в 2020 году: когда наступят и что важно знать об этих днях

Новости Украины:Эксперты расскажут вам, чего можно ожидать от этих дней.

В 2020 году ожидается две пятницы 13. Это достаточно опасные дни, в которые могут происходить неприятности, о которых необходимо знать заранее.

Ознакомьтесь с заговорами и приметами на удачу к пятнице 13. Они помогут вам минимизировать вероятность того, что произойдет нечто непоправимое. Будьте предельно осторожны в такие дни, чтобы не навлечь на себя беду.

13 марта 2020 года

Первая пятница 13 ожидается уже в марте. Отличаться от остальных подобных дней она будет тем, что ее негативное влияние окажется немного сниженным. Причина кроется в положении Луны в этот день. Убывающая Луна в Скорпионе поможет бороться с неурядицами.

Наибольшее внимание стоит обратить на любовную сферу, потому что именно в ней могут происходить самые важные негативные изменения. В большинстве случаев они будут невидимыми, но некоторые из них окажутся очевидными. Не стоит ругаться и начинать конфликты из-за мелочей.

13 ноября 2020 года

Вторая пятница 13 будет в ноябре. В этот день негативная энергия дня поразит самое важное — наши уверенность в себе и оптимизм. Эксперты отмечают высокую вероятность того, что самые важные дела у многих из нас сорвутся именно по нашей вине.

Чтобы предотвратить появление проблем, стоит вспомнить о том, что чужое мнение не играет важной роли. Ему не стоит придавать слишком большого значения. Также эксперты рекомендуют более тщательно планировать дела, меньше сомневаться в себе и не допускать резких изменений в расписании.

Как не допустить появления проблем в пятницу 13

Очень полезными для любого человека будут талисманы на удачу. Они помогут отвести беду и обойти стороной все препятствия либо выйти из них с минимальными потерями. Очень важно также окружить себя позитивными людьми и как можно меньше общаться с теми, кто вас раздражает.

Полезно заниматься любимыми делами, больше отдыхать и меньше рисковать. Необдуманные поступки могут привести к финансовому или любовному краху, а также к другим неприятностям.

Каждая пятница 13 — это время, когда согласно поверьям мир начинают наполнять злые духи. 2020 год — високосный, поэтому и пятницы 13 будут более опасными. Особенно это касается 13 ноября. 13 марта же ожидается неблагоприятный, но относительно стабильный и предсказуемый день.

Считается, что в такие дни процветает черная магия. Порой человеку даже не нужно проводить темных ритуалов, чтобы навести на другого порчу или сглаз. Обереги от сглаза помогут вам уберечь себя от этой опасности.