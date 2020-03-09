Полнолуние в Деве 9 марта: заговоры на деньги и богатство

Новости Украины:Энергетика роста и развития, а также влияние созвездия Девы позволит привлечь необходимые блага.

Первое Полнолуние весны считается идеальным для проведения ритуала на привлечения в жизнь богатства и изобилия.

Полнолуние — особое время, когда каждый может изменить жизнь к лучшему. В это время энергетика пространства изменяется, и становится проще договориться со Вселенной. Эксперты рекомендуют провести мартовское полнолуние с пользой — провести несколько обрядов, а также познакомиться с тем, какие поступки в этот день могут привлечь неприятности. Эти знания помогут избежать беды и ловко увернуться от ловушек, расставленных судьбой.

Проведение ритуала на привлечение богатства

В день Полнолуния заранее отбирают три блестящие монеты и три купюры без сгибов. На каждую купюру кладут по монете и оставляют деньги на подоконнике. После захода солнца зажигают зеленую свечу и ставят ее рядом с деньгами.

Всматриваясь в огонь, произносят:

"Полная Луна всем помогает, деньги сохраняет, их приумножает. Как Луна на небе появится, так и деньги в карманах появятся".

Свечу гасят, а деньги оставляют до утра. После пробуждения монеты раскладывают в карманы одежды, а купюры разделяют. Одну кладут в кошелек, вторую помещают в дверной косяк, а третью кладут в укромное место на кухне. Каждая монета и купюра станут привлекать деньги, если не тратить их до следующего Полнолуния.

Денежная энергетика не иссякнет, если во время роста Луны зажигать зеленые свечи и оставлять их на некоторое время. Использовать можно одну и ту же свечу, пока она не прогорит.

Ритуал на изобилие

На обеденном столе наводят порядок: убирают с него все, протирают от грязи и пыль, а затем застилают чистой скатертью. На него помещают вазу или корзину, наполняют ее фруктами, овощами, крупой в небольших мешочках, орехами, сухофруктами и иными продуктами питания. Вокруг корзины раскладывают записочки. В них пишут пожелания счастья, богатства и процветания себе и всем членам своей семьи.

Поле того, как Луна появится на небе, открывают окно или убирают в стороны занавески, и произносят:

"Дом мой — полная чаша. Ни в чем не нуждаемся, никем не обижены. Изобилие в доме не переведется, покуда на столе угощения стоят, а гости прийти спешат. Каждого привечу, толику удачи у него возьму, сторицей всем ее верну".

Все, что положено в корзину, съедается членами семьи и гостями с пожеланиями счастья и богатства. Корзину также можно подарить нуждающимся, сделав доброе дело.

Обряд в Полнолуние на изобилие и богатство

В день Полнолуния, когда Луна появится на небе, на столе раскладывают предметы, которые ассоциируются с богатством и изобилием. Это могут быть изображения благополучной жизни: машина, дом, квартира, путешествия, украшения, деньги, фотография счастливой семьи. Все предметы заключают в круг из сплетенных красной, белой и зеленой нитей.

После того, как коллаж будет готов, нужно произнести:

"В марте природа пробуждается, в рост идет, благо на землю несет. Как цветы распускаются, так и в жизнь мою счастье придет. Как ульи медом наполняются, так и деньги в дом рекой потекут. Луна Полная жизнь пробуждает, счастье и везение всем дарит".

Фотографии или вырезки из журнала используют для создания карты желаний, украшая ее переплетенными нитями. Карту желаний вешают на видное место, чтобы каждый раз видеть подобранные изображения и мысленно программировать себя на успех.

Полнолуние в Деве — время для ответственных и взвешенных поступков. В этот день астрологи рекомендуют заниматься лишь самыми значимыми делами, чтобы удача не отворачивалась. Энергетика пространства 9 числа благоволит смелым и решительным людям, которые привыкли добиваться поставленных целей. В этот день не лишними будут шепотки на богатство, а также талисманы, защищающие от негативного влияния.

Выполнение ритуалов и обрядов в Полнолуние требует тишины и одиночества, чтобы никто не помешал и не сглазил. Тем, кто соблюдет это простое условие, удача обязательно улыбнется, а жизнь наполнится позитивными переменами.