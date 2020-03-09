Полнолуние 9 марта: что можно и нельзя делать в этот день

Новости Украины:Сегодня, 9 марта, проходит третье полнолуние в этом году.

Каждое Полнолуние астрологи считают важным и особым днем. Иногда Полная Луна приносит нам удачу и счастливый билет в новую жизнь, а иногда заставляет всерьез задуматься, многое переосмыслить или изменить. Мартовская суперлуна не станет исключением.

Что можно делать в Полнолуние 9 марта

Ставить перед собой амбициозные цели. Полная Луна заряжает нас силами и амбициями, и сегодня важно вложить весь этот энергетический заряд в вашу мечту, направить на достижение целей. Формулировать их нужно конкретно, без размытых высказываний и неточностей.

Заниматься творчеством и созиданием. Такая деятельность выручит, если вдруг, вопреки прогнозам астрологов и действию Полной Луны, вы почувствуете упадок сил и апатию. Всегда можно порисовать, даже если вы не очень умеете, вспомнить о старом наборе для вышивки или вязания, полепить с детьми смешные фигурки из пластилина или пополнить свой плейлист новыми композициями. Специалисты советуют арт-терапию всем, кто 9 марта случайно собьется с намеченного маршрута.

Привлекать деньги в жизнь. На Полную Луну финансовые потоки раскрываются и могут принести богатство и благополучие. Поэтому можно просто начать накопления и сделать первый взнос в банк или в собственную копилку.

Заботиться о теле и о душе. Равновесие между этими двумя началами - залог гармонии в будущем. Благоприятны и медитации, и книги по психологии, которые помогут найти согласие с собой, и запись к психологу, и просто отдых и перезагрузка сознания. Хороши лечебные массажи, расслабляющие ванны, профилактика здоровья, умеренные физические нагрузки.

Что нельзя делать в ноябрьское Полнолуние

Поддаваться вредным привычкам. Если в такие дни мы даем "зеленый свет" соблазнам, будь то лишняя сигарета, запретный роман или интернет-зависимость, Луна усиливает действие негативных привычек и закрепляет их в нашем биополе. Впоследствии расстаться с дурной привязанностью будет намного сложнее. Так что лучше держать себя в руках 9 марта и не быть врагом собственному благополучию.

Проводить время без цели и результата. То есть, попросту говоря, бездельничать. Не стоит путать с отдыхом и релаксацией. Трудиться без сна и перерыва не нужно: от переработок и постоянного боевого режима можно устать даже в Полнолуние. Но нельзя и проводить вечер в бездействии, бесцельно листая социальные сети или новости, убивая время в спорах на форумах или переключая телевизионные каналы. Отдых рекомендуется выстроить грамотно: или спортивный досуг, или интеллектуальный, или расслабляющий, без негатива.

Ссориться. Иногда ссоры полезны: явный конфликт помогает раскрыть друг перед другом карты, выявить проблемные точки, обсудить их и принять соответствующие решения. Но не в этот день: 9 марта ссора не приведет ни к чему хорошему, добиться компромисса будет сложно, и все разговоры превратятся в затяжные и не ведущие ни к какому результату. Дипломатичность и доброжелательность будут куда более подходящими качествами, на которых можно выстроить выигрышную стратегию.

Рисковать зря. Риск - дело благородное, но только не когда тяга к адреналину бежит впереди здравого смысла. Если есть более перспективные планы, то зачем напрасно искушать судьбу?