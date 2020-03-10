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Вторая неделя Великого поста 2020: церковные традиции праздника

Вторая неделя Великого поста 2020: церковные традиции праздника
08:15 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Вторая седмица Пасхального поста рассказывает о таинственном свете, который обязан исходить от каждого, кто хочет своими глазами видеть Христово Воскресение.

Великий пост — семь недель, довольно строгих как в плотской, так и духовной сфере. Каждая из них отведена под особые воспоминания, благодаря которым верующие постигают глубокий смысл и приближаются к благодати.

Во вторую седмицу Пасхального поста православный мир чтит память преподобного Григория Паламы. Церковь признает святого как победителя и сокрушителя самого запутанного религиозного спора в истории становления веры. Архиепископ является автором учения о Фаворском свете, о том, как человек приходит к благодати, к Господу, к вечности и святости через молитвенные слова и праведную жизнь.

Смысл праздника

Архиепископ учил, что духовное воспитание порождает этот свет, и он живет в каждом из нас. Он опроверг заблуждения западных священников, глася, что только святые видят божественный свет, который озаряет внутренне человека и иногда открывается видимо.

Григорий Палама утвердил, что божественный свет может увидеть каждый, кто искренне верует в Бога и живет по его заповедям. Следует взять во внимание, что само учение Григория не являлось для христиан чем-то новым и неизведанным. Его взгляды на мир были схожи со многими священнослужителями. Но только лишь Григорию Паламе удалось простым языком объяснить то, что необходимо знать в обязательном порядке каждому уважающему себя верующему. Именно это послужило причиной того, что на второй неделе поста мы обязательно вспоминаем о таинственном свете. Если мы всеми силами желаем устремиться к Господу через молитвы и поминовение, то обязательно познаем глубину веры, полноту христианского признания и тайну света.

Церковные традиции праздника

На второй неделе поста каждый православный верующий предается воспоминаниям о святителе Григории. Из-под руки святого вышло немало чудес, но одно из самых важных и сокровенных — это "Томос веры". Он гласит о том, что в каждом человеке запечатлен образ Божий. Этот свет всегда с нами, он — в нас самих. Из-за тьмы, сопровождающей нас в земной жизни, нам трудно разглядеть этот свет. Но каждый имеет внутри себя надежную опору. И осознав это, проще двигаться дальше, не сходя с праведного пути.

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С наступлением второй седмицы Большого поста всем православным необходимо привести мысли в порядок, разобраться с чувствами и распрощаться с повседневной суетой, которая скопилась в жизни. Следует избавиться от постороннего шума и целиком посвятить все свое время и себя созерцанию, создав вокруг себя тишину и покой. Только в этом случае получится услышать себя по-настоящему, а также впустить Господа в сердце. Когда смолкает в мире шум, душа выходит на первый план.

Другая, немаловажная традиция второй недели — день поминовения усопших, выпадающий на субботу. В этот день мы вместе со священнослужителями можем вознести молитвы за усопших близких. Почему важно помянуть почивших? Потому что они уже не имеют возможности исповедоваться и получить прощения за грехи, но живые своей любовью и молитвой могут им помочь.

В Великий пост служители церкви советуют помнить, что вера ведет каждого из нас по тому пути, на котором мы непременно находим себя, находим соучастие с Господом. Свет Божий внутри нас. Вот только чтобы открыть его в себе, важно повиноваться Церкви, принять ее покровительство, и тогда непременно будет найден путь к счастью, раскрытию в себе самого лучшего, самого священного.

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Идея, Традиции, Праздники, Великий пост, Великий пост 2020, Неделя Святителя Григория Паламы, Вторая неделя Великого поста 2020, Вторая неделя Великого поста.
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