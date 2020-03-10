Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине

Новости Украины:Суд отпустил нардепа Федину под личное обязательство.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату Украины Софии Федине, которую подозревают в угрозе убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому, удалилась в совещательную комнату, передает УНН.

Так, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде личного обязательства для Софии Федины до 12 апреля 2020 года.

Также, суд возложил на Федину следующие обязанности: являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд в определенное время, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении жительства и в случае трудоустройства о смене работы.

Напомним, Государственное бюро расследований вручило народному депутату Украины Софии Федине ходатайство об избрании меры пресечения. 12 февраля ей вручили подозрение и повестку на допрос.

Как сообщалось ранее, народному депутату Украины Софии Федине сообщено о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что народный депутат София Федина, действуя по предварительному сговору группой лиц с гражданкой Марусей Зверобой, 26 октября 2019 года, находясь в одном из кафе Львова, во время онлайн-трансляции общего видеообращения через социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube, выразила устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Владимира Зеленского в связи с его государственной деятельностью.