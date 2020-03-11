Когда точно день весеннего равноденствия в 2020 году – дата и время

Новости Украины:В марте 2020 года каждый сможет изменить жизнь к лучшему.

День весеннего равноденствия — долгожданное время. Эта граница весны с зимой энергетически меняет пространство, и в этот период сбываются не только заветные желания.

Весеннее равноденствие по праву называют днем силы. Энергетика суток сильна и созидательна. В это время эксперты рекомендуют оставить дурные мысли, грусть и хандру. Сила этих суток позволяет менять судьбы, а также привлекать в жизнь все то, что имеет значение. В день весеннего равноденствия нельзя упускать шанса исполнить заветные желания.

Влияние весеннего равноденствия

Равноденствие аккумулирует силу, и во время столкновения зимы с весной многие чувствуют прилив сил. Равноденствие — время пробуждения, и в это время многие открывают у себя спящие способности. Способствует этому обострившаяся интуиция, которая буквально толкает открыть двери мироздания и взять то, чем наделила Вселенная. Всплеск силы предназначен для роста и возрождения, а значит, использовать ее нужно лишь на благие деяния.

В день весеннего равноденствия есть возможность поставить точку в самом сложном деле, преуспеть в выбранной сфере, помириться с близкими, найти себя и свое место в мире. К этим суткам важно подготовиться и наметить план действий, чтобы не упустить значимых деталей. Тем, кто сконцентрируется, не составит труда привлечь благополучие в свою жизнь.

Специалисты в области биоэнергетики не рекомендуют пассивно проводить эти сутки. Всплеск силы обязательно должен найти выход, поэтому их нужно пустить в мирное русло. Самым благодатным это время будет для людей творческих профессий. Они смогут найти вдохновение и реализовать себя в выбранном поприще.

Пробуждение природы способствует развитию, и в эти сутки мечты о продолжении рода воплощаются в реальность. Считается, что союзы, заключенные в день силы, способны преодолеть любые невзгоды, поэтому в прежние времена в день весеннего равноденствия принято было давать клятвы любви и верности.

Небывалая сила суток приумножает любые добрые начинания, а значит, в день весеннего равноденствия нужно доверять голосу сердца, но при этом противостоять советчикам и манипуляторам. Понять, что именно приведет к успеху, помогут медитации.

Когда наступит весеннее равноденствие в 2020 году

Весеннее равноденствие — уникальное явление. Именно в это время Солнце пересекает небесный экватор, и его лучи падают отвесно. Дневное светило перемещается из южного полушария в северное, и день становится равен ночи.

В 2020 году день весеннего равноденствия приходится на 20 марта. Именно эти сутки станут днем силы и временем победы тепла над холодом. Эти сутки считаются началом астрономического года, и в прежние времена это время считалось началом роста и развития.

Существует множество примет и суеверий, связанных с днем весеннего равноденствия, а также обрядов, которые совершают и по сей день. Их выполнение и следование заветам предков позволяют привлекать в жизнь счастье, ловко уходя от превратностей судьбы.

В день весеннего равноденствия важно искать пути развития, приумножать знания и двигаться к поставленным целям. Получить дополнительный импульс к развитию позволит не только вера в себя, но и отказ от любых дурных поступков.