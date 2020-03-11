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В Украине - пятая смерть от гриппа в текущем году

В Украине - пятая смерть от гриппа в текущем году
10:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Жительница Ровенской области умерла от осложнений "свиного" гриппа.

8 марта 51-летняя жительница Костопольского района умерла от гриппа, сообщили в Государственном учреждении "Ровенский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

"Женщина заболела 27 февраля. За медицинской помощью обратилась 2 марта и была госпитализирована в Ровенскую городскую больницу № 2. Диагноз: грипп А, осложненный не госпитальной двусторонней пневмонией. Спасти женщину не удалось и 8 марта больная умерла", – сообщил заведующий отделом инфекционных болезней и организации эпидемиологических исследований Мороз.

В медучреждении отметили, что это уже пятая смерть от осложнений гриппа в текущем году. В целом по области за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболело 8712 человек, что составляет 751,3 случая на 100 тыс. населения. Среди заболевших 6334 (72,7%) ребенка.

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"В течение недели были госпитализированы 370 больных, из них 281 ребенок. Самая высокая заболеваемость наблюдается в Дубровицком (эпидпорог превышен на 40%), Здолбуновском (на 31%) и Ровенском (на 20%) районах", – уточнили в медцентре.

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Ровно, Грипп, Смерть, ОРВИ.
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