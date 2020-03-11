Утренние молитвы в Великий пост в 2020 году

Новости Украины:Это время молитв, поэтому священнослужители советуют читать молитвы каждое утро в течение всего поста.

Великий пост — важное время для каждого православного христианина. Они помогут настроиться на лучший день и стать ближе к Богу.

Существует три важных церковных запрета на Великий пост, но в них мало смысла, если не сопровождать их молитвами. Каждое утро необходимо вставать с добрыми мыслями. Это выходит не всегда. Утренние молитвы помогут это исправить.

Молитва всем святым на терпение и силу

"Праотцов, великомучеников и всех святых молю дать мне терпения и силы духа, чтобы пережить все невзгоды сегодняшние, настроиться на работу и принять все тяготы мирские с достоинством. Молите Бога, святые отцы и матери. Молите о здоровье нашем, о спокойствии, чтобы смогли мы быть на вас похожими в посте и воздержании, в смирении и доброте, в крепости веры нашей. Аминь".

Эту молитву можно читать не только утром, но и в трудные периоды любого поста, когда хочется, чтобы он поскорее закончился, когда нет сил и хочется предаться мирским слабостям. Не стоит забывать, что все мы люди, а святые были такими же, как и мы, но обладали нерушимой верой.

Молитва святой Троице

"Отец, Сын и Дух святой, дайте мне сил, чтобы начать этот день и чтобы прожить его по законам Божьим, с улыбкой на лице и с любовью в сердце. Помоги мне, Троица Святая, благослови меня на дела хорошие, избавь меня от скверны. Даруй мне прощение, Боже милосердный. Пускай этот день пройдет для меня и моих близких без бед и без страданий душевных и физических. Аминь".

Главным образом пост и Пасха посвящены именно Господу Иисусу Христу, который является частью святой Троицы. Эту молитву можно начинать или заканчивать чтением "Отче наш". Две эти молитвы можно читать каждое утро, причем не только во время поста, но и в любое другое утро в целом.

Молитва Богородице в пост

"Прошу тебя, пречистая Дева, накрой меня покровом своим в этот день Великого поста. Укрепи веру мою и дай мне сил принять всё то, что случится со мной сегодня. Моли Бога о нас, грешных. Не дай мне слабости закон Божий нарушить, человека обидеть. Помоги мне, дева Мария, день прожить без страха, дух праздности победить и не дать скверным мыслям сковать сердце мое. Аминь".

Дева Мария — символ святости и смирения. Богородица всегда придет на помощь в трудную минуту, поэтому читайте такую утреннюю молитву в самые сложные дни поста или в самом его начале, чтобы обрести уверенность и не нарушить правил.

Ранее мы рассказывали, что можно, а что нельзя делать в Великий пост в 2020 году. Старайтесь следовать предписаниям и правилам, чтобы приблизиться к Богу и заслужить прощение его.