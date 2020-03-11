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Конец ретроградного Меркурия 11 марта: прогнозы астрологов для Знаков Зодиака

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Конец ретроградного Меркурия 11 марта: прогнозы астрологов для Знаков Зодиака
13:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Делимся прогнозами астрологов о том, что ожидать в этот день представителям разных Знаков Зодиака.

В марте конец ретроградного движения Меркурия произойдет 11 числа. 

Можно выдохнуть: Меркурий 11 марта официально возвращается к директному движению. Этот космический разрушитель, который на протяжении трех недель срывал договоренности и планы, завершает попятное движение, а вместе с ним наша жизнь плавно возвращается в привычное русло. "Плавно" — потому, что в течение еще нескольких недель (предположительно до конца марта) тень ретро-Меркурия будет падать на наши судьбы. Но это всего лишь остаточное влияние сложного периода. Что важно успеть сделать в последний день и в первые сутки после него, расскажут специалисты.

Прогнозы астрологов для Знаков Зодиака на 11 и 12 марта

В среду Меркурий вернется к прямому движению. Традиционно считается, что конец ретроградного Меркурия приносит только невзгоды. Но астрологи опровергают это заблуждение. Оказывается, планета приготовила для нас на март и много приятных событий.

Меркурий отвечает за отношения, коммуникации, материальный мир и деньги. Все три недели ретроградации планета портила перечисленные сферы, но сейчас в силах каждого обернуть весь негатив в удачу. Астрологи дали советы всем представителям зодиакальной плеяды. Чтобы нейтрализовать остаточное влияние ретро-Меркурия, эксперты рекомендуют проанализировать произошедшее. Не стоит ждать проблем и неприятностей, нужно, напротив, навести в жизни, мыслях и чувствах полный порядок.

В среду и четверг астрологи рекомендуют разобраться в документах, навести порядок в телефоне, ноутбуке, почте, рабочем столе. Меркурий ценит чистоту в жизни, а имея власть над разумом, планета поможет все упорядочить. Кроме того, абсолютно всем Знакам Зодиака нужно постараться восстановить давно забытые связи. Речь идет о старых друзьях, родственниках. Меркурий настраивает на общение, поэтому способен вернуть гармонию даже самым склочным семьям.

Но самое важное, что подарит напоследок Меркурий, — это шанс познать свой внутренний мир. Вплоть до 30 марта каждый Знак Зодиака (за исключением водных Знаков) может углубиться в себя и найти ответы на давно мучавшие вопросы. Работа над собой даст много интересных открытий и целей, которые непременно нужно закрепить в сознании или записать на листок. Ракам, Скорпионам и Рыбам будет сложно найти душевную гармонию, зато Меркурий даст намеки на что-то особенное. Это может проявляться в однотипных событиях. Астрологи рекомендуют наблюдать и замечать эти подсказки.

Конец ретроградного-Меркурия: рекомендации астрологов

Обновите энергетику. Одна из известных примет ретро-Меркурия — это спад мотивации, утечка энергетики. Силы быстро заканчиваются, проблемы преследуют, настроение — скачет. Выход Меркурия из ретро-фазы — лучший момент, чтобы восстановить энергетику, укрепить биополе и поставить энергетическую защиту.

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Принимайте судьбоносные решения. Одним из главных советов астрологов на период ретрограда — отложить принятие решений на более благоприятный период времени. Кажется, вот-вот наступит нужный момент — смело назначайте важные встречи, принимайте решения, делайте выбор, меняйте свою жизнь. Однако все же учитывайте риски.

Представьте результат начинаний. Принято считать, что Меркурий управляет разумом, вот из-за чего нам часто бывает трудно в период его ретроградного движения запрограммировать себя на успех. Падений и неприятностей в такой период не избежать. Но все мы старались и удерживали себя на протяжении последних нескольких недель, чтобы не наткнуться на грабли очередного провала, и теперь можно снять груз с сердца и бросить вызов судьбе. Перед тем, как бросаться в бой, будет полезно провести технику созидающей визуализации.

Ретроградный Меркурий остался в прошлом. Но примите к сведению, что после 11 марта время, работа, перемены и другие события как будто ускорятся. Это вызвано тем, что ретро-Меркурий тормозил наши начинания — в развитии, общении, жизненных ситуациях, — но, вернувшись в прежнее движение, он будто бы ускорит время на контрасте с предыдущим периодом.

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Космос, Знаки Зодиака, Меркурий, Астрология, 11 марта, Конец ретроградного Меркурия, Ретроградный период.
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