ВСУ получили партию модернизированных танков Т-72АМТ (Видео)

Вооруженные Силы Украины получили от Киевского бронетанкового завода несколько десятков обновленных танков Т-72АМТ, которых хватит для вооружения целого танкового батальона. Это произошло "в последнее время", пишет сайт военных новостей Defense Express. В этой версии танк получил комплекс обновлений на основании боевого опыта на Донбассе: в защите боевой машины, ее огневой мощи, ходовых характеристиках и бортовой электронике. Т-72АМТ получил новую динамическую защиту "Нож" (уже используется на танках "Булат" и "Оплот"), противокумулятивные экраны на зоне моторно-трансмиссионного отдела и задней полусферы башни. Огневая эффективность Т-72АМТ увеличена благодаря интеграции высокоточной ракеты "Комбат". Установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, ночной прицел 1К13, радиостанция Aselsan, спутниковая навигационная аппаратура СН-3003 "Базальт". Вместо штатного двигателя В-46 мощностью 780 л.с. установлен В-84-1 на 840 л.с.: он обеспечивает скорость до 60 км/ч. Заменены гусеницы на новые, обрезиненные и с резинометаллическими шарнирами для плавности хода. Мехвод получил камеру заднего хода.