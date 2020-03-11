Скачать
Среда, 11.03.2020

ВСУ получили партию модернизированных танков Т-72АМТ (Видео)

Вооруженные Силы Украины получили от Киевского бронетанкового завода несколько десятков обновленных танков Т-72АМТ, которых хватит для вооружения целого танкового батальона. Это произошло "в последнее время", пишет сайт военных новостей Defense Express. В этой версии танк получил комплекс обновлений на основании боевого опыта на Донбассе: в защите боевой машины, ее огневой мощи, ходовых характеристиках и бортовой электронике. Т-72АМТ получил новую динамическую защиту "Нож" (уже используется на танках "Булат" и "Оплот"), противокумулятивные экраны на зоне моторно-трансмиссионного отдела и задней полусферы башни. Огневая эффективность Т-72АМТ увеличена благодаря интеграции высокоточной ракеты "Комбат". Установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, ночной прицел 1К13, радиостанция Aselsan, спутниковая навигационная аппаратура СН-3003 "Базальт". Вместо штатного двигателя В-46 мощностью 780 л.с. установлен В-84-1 на 840 л.с.: он обеспечивает скорость до 60 км/ч. Заменены гусеницы на новые, обрезиненные и с резинометаллическими шарнирами для плавности хода. Мехвод получил камеру заднего хода.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Армия, ВСУ, Танк, Т-72АМТ.
15:43 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь