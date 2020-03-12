12 марта - приметы и обряды в Прокопиев день

Новости Украины:Православная церковь 12 марта почитает память преподобного Прокопия Декаполита, который родился в VIII веке в стране Декаполитской на восток от Галилейского озера.

По приметам на 12 марта судили о том, когда нужно сеять семена. В народном календаре дата получила название Прокоп Перезимний.

Название "Декополис" произошло от двух греческих слов: дека – десять, полис – город, т.е. поселение, где сосредоточено десять городов.

Прокопий вместе со святым Василием мужественно противостоял иконоборческой ереси, распространившейся в Византии в этот период. Это религиозное движение было направленно против культа икон. Возглавлял его первый император Исаврийской династии. По его приказу преподобного Прокопия схватили, предали жестокому бичеванию и бросили в темницу, где он находился вместе со святым Василием до самой смерти жестокого императора-иконоборца. Выпущенный на свободу, святой Прокопий остаток жизни провел в иноческих подвигах и умер в преклонном возрасте около 750 года.

Приметы на 12 марта

Прокоп-перезимник дорогу рушит, а сам в сугробе увяз.

На Прокопия санный путь непрочен.

На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал.

Если верба распускается сначала на макушке - будет посев хороший, сеять пораньше нужно. Если на макушке не распускается - второй посев будет хорошим.

Если верба сплошная - к хорошему урожаю.

Появились подснежники - пора пахать.

У воды нос остер - пробивается всюду.