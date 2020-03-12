Нардеп от "Слуги народа": На время карантина кулуары ВР будут закрыты для журналистов

Новости Украины:В связи с карантином журналистам ограничат доступ в кулуары ВР.

В условиях карантина журналисты в Верховной Раде будут работать в пресс-центре на третьем этаже здания парламента, а кулуары для них временно закроют.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

"О журналистах. Рассматривались несколько вариантов относительно присутствия представителей СМИ в Верховной Раде. И я благодарна Дмитрию Разумкову за то, что он поддержал идею допустить журналистов хотя бы в пресс-центр на третьем этаже в здании на Грушевского, 5. Пока что кулуары закрываются", - написала Кравчук.

Она добавила, что о дополнительных условиях аккредитации в ближайшее время сообщит пресс-служба ВРУ.

Евгения Кравчук просит представителей СМИ отнестись к ограничениям с пониманием, поскольку не будет возможности пустить в пресс-центр всех желающих.

"От себя лично добавлю, что обещаю проводить включения, давать комментарии и максимально облегчить работу СМИ в этих условиях", - отметила Кравчук.

Ограничения будут действовать до 3 апреля.

"Но руководство парламента будет следить за ситуацией и принимать решения в зависимости от того, как она будет меняться. И последнее. Это, пожалуй, именно то время, когда нужно подумать над законодательным закреплением дистанционных форматов работы государственных органов власти", - написала депутат.

Напоминаем, Дмитрий Разумков 12 марта подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни".

Документ, в частности, предусматривает, что присутствие в Верховной Раде журналистов и технических работников средств массовой информации будет осуществляться по отдельной аккредитации исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания Верховной Рады по улице Грушевского, 5.