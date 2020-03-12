Скачать
Пятница, 13.03.2020
Карантин в Украине: как будет работать Верховная Рада
Карантин в Украине: как будет работать Верховная Рада
В ТКГ близки к согласованию очередного списка лиц на обмен
В ТКГ близки к согласованию очередного списка лиц на обмен
Шахтер переиграл Вольфсбург, забив два гола на выезде (Видео)
Шахтер переиграл Вольфсбург, забив два гола на выезде (Видео)
Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя

“Голос” обнародовал проект заявления ВР о возобновлении водоснабжения в Крыму

“Голос” обнародовал проект заявления ВР о возобновлении водоснабжения в Крыму
23:14 Чт, 12 Март 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Вода для Крыма: Партия “Голос” показала проект заявления Верховной Рады Украины.

Группа депутатов планирует предложить Президенту и Кабмину принять безотлагательные меры по усилению охраны и обороны объектов Северо-Крымского канала и усилить противодействие подрывной, пропагандистской и разведывательно-диверсионной деятельности РФ на территории Херсонской области.

Об этом говорится в проекте заявления Верховной Рады Украины относительно попыток возобновления масштабного водоснабжения по Северо-Крымскому каналу на временно оккупированные Автономную Республику Крым и город Севастополь и призывов о якобы необходимости такого возобновления, которое обнародовала пресс-служба партии “Голос”.

"Верховная Рада Украины... предлагает Президенту Украины и Кабинету Министров Украины принять безотлагательные меры по усилению охраны и обороны объектов Северо-Крымского канала, усилить противодействие подрывной, пропагандистской и разведывательно-диверсионной деятельности Российской Федерации на территории Херсонской области", - говорится в тесте проекта.

Кроме того, заявление предусматривает призвать Президента, Совет национальной безопасности и обороны, Службу безопасности и другие правоохранительные органы Украины безотлагательно реагировать с целью защиты государственных интересов Украины на любые попытки возобновления масштабного водоснабжения на временно оккупированные территории и на призывы о якобы необходимости такого возобновления.

Также планируется в тексте заявления подчеркнуть, что любые попытки возобновления масштабного водоснабжения на временно оккупированные Автономную Республики Крым и город Севастополь путем использования Северо-Крымского канала или иным подобным путем, или призывы о якобы необходимости такого возобновления, являются деяниями, которые не соответствуют международным обязательствам Украины, не направлены на защиту прав человека, меньшинств или коренных народов, и в то же время противоречат государственным интересам Украины, несут прямой ущерб суверенитету, территориальной и целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

Своим заявлением Верховная Рада планирует подчеркнуть, что вопрос масштабного водоснабжения в АР Крым и город Севастополь может рассматриваться исключительно при условии восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей.

Напомним, 12 марта в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №3207 "О Заявлении Верховной Рады Украины относительно попыток возобновления масштабного водоснабжения по Северо-Крымскому каналу на временно оккупированные Автономную Республику Крым и город Севастополь и призывов о якобы необходимости такого возобновления".

Напоминаем, 6 марта в эфире программы "Право на власть" Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина. Позже в Facebook он уточнил, что "мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова".

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не рассматривает возможности возобновления поставок днепровской воды в оккупированный Крым.

Ранее, в феврале, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямий" в ответ на вопрос о гипотетической ситуации, если бы президент РФ Владимир Путин предложил уступки по Донбассу в обмен на поставки Украиной воды в аннексированный Крым, ответил, что пошел бы на такой компромисс и подавал бы воду в оккупированный Крым, если бы вооруженные формирования РФ вышли из Донбасса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вода, Крым, Голос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какое чувство движет Вами: психологический тест
02 Маникюр 2020: самые трендовые идеи на весну (Фото)
03 Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника
04 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
05 Дизайн маленькой ванной 2020 – оригинальные идеи оформления пространства (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Италии уже более тысячи людей умерли от коронавируса
В Италии уже более тысячи людей умерли от коронавируса
Угроза коронавируса: президент Литвы отменил визит в Украину
Президент Литвы отменил визит в Украину
Экс-глава Минсоцполитики стала заместителем Ермака
Экс-глава Минсоцполитики стала заместителем Ермака
Нет искусственному освещению: Остров Ниуэ стал первой страной темного неба
Нет искусственному освещению: Остров Ниуэ стал первой страной темного неба
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь