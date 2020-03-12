“Голос” обнародовал проект заявления ВР о возобновлении водоснабжения в Крыму

Новости Украины:Вода для Крыма: Партия “Голос” показала проект заявления Верховной Рады Украины.

Группа депутатов планирует предложить Президенту и Кабмину принять безотлагательные меры по усилению охраны и обороны объектов Северо-Крымского канала и усилить противодействие подрывной, пропагандистской и разведывательно-диверсионной деятельности РФ на территории Херсонской области.

Об этом говорится в проекте заявления Верховной Рады Украины относительно попыток возобновления масштабного водоснабжения по Северо-Крымскому каналу на временно оккупированные Автономную Республику Крым и город Севастополь и призывов о якобы необходимости такого возобновления, которое обнародовала пресс-служба партии “Голос”.

"Верховная Рада Украины... предлагает Президенту Украины и Кабинету Министров Украины принять безотлагательные меры по усилению охраны и обороны объектов Северо-Крымского канала, усилить противодействие подрывной, пропагандистской и разведывательно-диверсионной деятельности Российской Федерации на территории Херсонской области", - говорится в тесте проекта.

Кроме того, заявление предусматривает призвать Президента, Совет национальной безопасности и обороны, Службу безопасности и другие правоохранительные органы Украины безотлагательно реагировать с целью защиты государственных интересов Украины на любые попытки возобновления масштабного водоснабжения на временно оккупированные территории и на призывы о якобы необходимости такого возобновления.

Также планируется в тексте заявления подчеркнуть, что любые попытки возобновления масштабного водоснабжения на временно оккупированные Автономную Республики Крым и город Севастополь путем использования Северо-Крымского канала или иным подобным путем, или призывы о якобы необходимости такого возобновления, являются деяниями, которые не соответствуют международным обязательствам Украины, не направлены на защиту прав человека, меньшинств или коренных народов, и в то же время противоречат государственным интересам Украины, несут прямой ущерб суверенитету, территориальной и целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

Своим заявлением Верховная Рада планирует подчеркнуть, что вопрос масштабного водоснабжения в АР Крым и город Севастополь может рассматриваться исключительно при условии восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей.

Напомним, 12 марта в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №3207 "О Заявлении Верховной Рады Украины относительно попыток возобновления масштабного водоснабжения по Северо-Крымскому каналу на временно оккупированные Автономную Республику Крым и город Севастополь и призывов о якобы необходимости такого возобновления".

Напоминаем, 6 марта в эфире программы "Право на власть" Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина. Позже в Facebook он уточнил, что "мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова".

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не рассматривает возможности возобновления поставок днепровской воды в оккупированный Крым.

Ранее, в феврале, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямий" в ответ на вопрос о гипотетической ситуации, если бы президент РФ Владимир Путин предложил уступки по Донбассу в обмен на поставки Украиной воды в аннексированный Крым, ответил, что пошел бы на такой компромисс и подавал бы воду в оккупированный Крым, если бы вооруженные формирования РФ вышли из Донбасса.