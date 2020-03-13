Скачать
Пятница, 13.03.2020
Карантин в Украине: как будет работать Верховная Рада
Карантин в Украине: как будет работать Верховная Рада
В ТКГ близки к согласованию очередного списка лиц на обмен
В ТКГ близки к согласованию очередного списка лиц на обмен
Шахтер переиграл Вольфсбург, забив два гола на выезде (Видео)
Шахтер переиграл Вольфсбург, забив два гола на выезде (Видео)
Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя

Аграрии получат компенсации в 25% от стоимости отечественной сельхозтехники

Аграрии получат компенсации в 25% от стоимости отечественной сельхозтехники
00:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Государство выплатит компенсации в 25% от стоимости отечественной сельхозтехники.

Правительство приняло постановление о государственной помощи аграриям на 2020 год в виде компенсации 25% стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Facebook.

"В 2020 году аграрии будут получать компенсацию в размере 25% от стоимости отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования. Соответствующее Постановление от 03.03.2020 №195 опубликовано на сайте Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно бюджетной росписи, выплаты планируется начать со II квартала 2020 года.

Также предусмотрена выплата компенсаций за технику, приобретенную в октябре-декабре 2019 года.

Напоминаем, Кабинет министров Украины на заседании 19 февраля 2020 года определил 8 основных направлений в аграрном секторе экономики, на которые в 2020 году будут направлены 4 млрд грн государственной поддержки.

В частности, предполагается государственная поддержка развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции; финансовая поддержка развития фермерских хозяйств; частичная компенсация стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства; финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов; финансовая поддержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства; предоставление семейным фермерским хозяйствам дополнительной финансовой поддержки через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц - членов/председателя семейного фермерского хозяйства единого социального взноса.

Правительство намерено в марте утвердить порядок использования средств государственной поддержки аграриев в 2020 году, а с апреля начать выплаты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Фермеры, Сельхозтехника.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какое чувство движет Вами: психологический тест
02 Маникюр 2020: самые трендовые идеи на весну (Фото)
03 Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника
04 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
05 Дизайн маленькой ванной 2020 – оригинальные идеи оформления пространства (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Италии уже более тысячи людей умерли от коронавируса
В Италии уже более тысячи людей умерли от коронавируса
Угроза коронавируса: президент Литвы отменил визит в Украину
Президент Литвы отменил визит в Украину
Экс-глава Минсоцполитики стала заместителем Ермака
Экс-глава Минсоцполитики стала заместителем Ермака
Нет искусственному освещению: Остров Ниуэ стал первой страной темного неба
Нет искусственному освещению: Остров Ниуэ стал первой страной темного неба
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь