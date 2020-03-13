Аграрии получат компенсации в 25% от стоимости отечественной сельхозтехники

Новости Украины:Государство выплатит компенсации в 25% от стоимости отечественной сельхозтехники.

Правительство приняло постановление о государственной помощи аграриям на 2020 год в виде компенсации 25% стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Facebook.

"В 2020 году аграрии будут получать компенсацию в размере 25% от стоимости отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования. Соответствующее Постановление от 03.03.2020 №195 опубликовано на сайте Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно бюджетной росписи, выплаты планируется начать со II квартала 2020 года.

Также предусмотрена выплата компенсаций за технику, приобретенную в октябре-декабре 2019 года.

Напоминаем, Кабинет министров Украины на заседании 19 февраля 2020 года определил 8 основных направлений в аграрном секторе экономики, на которые в 2020 году будут направлены 4 млрд грн государственной поддержки.

В частности, предполагается государственная поддержка развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции; финансовая поддержка развития фермерских хозяйств; частичная компенсация стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства; финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов; финансовая поддержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства; предоставление семейным фермерским хозяйствам дополнительной финансовой поддержки через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц - членов/председателя семейного фермерского хозяйства единого социального взноса.

Правительство намерено в марте утвердить порядок использования средств государственной поддержки аграриев в 2020 году, а с апреля начать выплаты.