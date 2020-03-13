Погода в выходные: на Украину надвигаются дожди и похолодания

Новости Украины:В Украине в выходные пройдут дожди.

В пятницу, 13 марта, на большей части территории Украины дождь, температура днем составит от 7 до 20° тепла.

Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"13 марта облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, на Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей умеренный дождь. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, ночью в восточной, днем в западной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем в западных и северных областях 7-12°, на остальной территории 13-18°, в южных областях до 20°", - отмечается в сообщении.

В Киеве 13 марта небольшой дождь, ночью местами. Ветер западный, 7-12 м /с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 10-12°. В Киевской области также дождь. Температура ночью 4-9° тепла, днем 7-12°.

14 марта в Украине облачно. Ночью в центральных, южных и восточных областях умеренные дожди, днем в северной части, восточных и местами в центральных областях небольшой дождь, на севере с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, ночью на западе, днем в Украине порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на юге до 8°; днем 3-8° тепла, на юге и востоке 9-14°.

15 марта переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Ночью в Украине до 1-6° мороза, на юге до 0°; днем 1-6° тепла, на Закарпатье и Одесской области 5-10° тепла.

В Киеве и Киевской области 14 марта облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

15 марта переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью ожидается до 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

16-17 марта в Украине без осадков. Температура ночью 16 марта 1-7° мороза, в Карпатах до 10° мороза, 17 марта от 3° мороза до 2° тепла, в юго-восточной части 0-5° мороза; днем 4-10° тепла, в юго-западной части до 13°.

В Киеве и столичной области 16-17 марта без осадков. Температура ночью 16 марта 2-7° мороза, 17 марта от 3° мороза до 2° тепла; днем 5-10° тепла.