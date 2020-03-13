Ляшко: Вопрос больничных во время карантина прорабатывается

Новости Украины:Виктор Ляшко сообщил, что фонд соцстрахования прорабатывает вопрос выплаты больничных во время карантина.

Вопрос больничных во время карантина прорабатывает Фонд социального страхования.

Об этом в эфире программы "Право на власть" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент Укринформа.

"Сегодня закон о всеобщем обязательном государственном и социальном страховании предусматривает выплату больничного в случае введения карантина на общенациональном уровне. Мы работаем с фондом социального страхования... Сейчас фонд социального страхования даст разъяснения, поскольку он компетентен в этом", - сказал Ляшко.

Он добавил, что Минздрав рассматривает вопрос карантина с чисто медицинской точки зрения. Сейчас ситуация отслеживается, анализируется, предварительно может быть либо продлен срок карантина, или введены более жесткие ограничения во время карантина.

Напомним: по состоянию на 12 марта, по данным Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, в целом в мире этим вирусом инфицированы 127 749 человек, умерли от него 4717 человек, а число тех, кто выздоровел, составляет 68305.

11 марта ВОЗ официально признала коронавирус глобальной пандемией.