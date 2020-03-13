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Джеффри Окамото может стать первым заместителем главы МВФ

Джеффри Окамото может стать первым заместителем главы МВФ
06:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Кристина Георгиева выдвинула на должность своего первого заместителя Джеффри Окамото.

Директор-распорядитель МВФ Кристина Георгиева выдвинула на должность своего первого заместителя Джеффри Окамото, который сейчас работает в Минфине США и выполняет обязанности помощника министра по международным финансам и развитию.

Об этом глава МВФ официально заявила 12 марта, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Я знакома с Джеффри со времен, когда он возглавлял взаимодействие Минфина США с МВФ и Всемирным банком, и представлял США на международном уровне. Я высоко ценю его знания, дипломатию и благоразумие во время решения сложных вопросов", - отметила глава Фонда.

В предложении Георгиевой сказано, что Джеффри Окамото должен начать выполнять обязанности на должности первого заместителя директора-распорядителя МВФ 30 марта этого года. В то же время, его официальное назначение до этого момента должен утвердить Исполнительный совет МВФ.

Таким образом, Окамото заменит на этом посту Дэвида Липтона, который был одним из кураторов украинского направления в МВФ.

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МВФ, Джеффри Окамото, Кристина Георгиева.
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