Пятница 13: что нельзя делать в этот день

Новости Украины:В это время стоит соблюдать осторожность, чтобы избежать проблем и несчастий.

Пятница 13 — самый сложный день, который издавна заработал репутацию неудачного и даже опасного дня.

Пятница 13 заслуженно считается самым неудачным днем. В этот день люди намного чаще сталкиваются с проблемами и неприятностями, которые могут возникнуть внезапно и повлечь за собой долгоиграющие неприятные последствия. Во многих странах и по сей день пятницу 13 боятся, приписывая ей мистические свойства. На этом фоне возникли дурные приметы, включающие в себя обязательные запреты и предупреждения.

Специалисты уверены, что опасаться этого дня не стоит. Тут важен правильный настрой. Ожидание неприятностей обязательно их притянет, а тем кто верит в дурную славу этого дня, не лишним будет обезопасить себя, ознакомившись с запретами, которые помогут избежать опасности.

1. Пятница 13 — не лучший день, чтобы играть свадьбу. Если верить приметам, то свадьба в такой день может принести раздор и расставание двум влюбленным. Если бракосочетание уже назначено, то многое тут зависит от личного мировоззрения молодых и степени их суеверности. Есть немало примеров, когда люди преодолели условности и живут в счастливом браке, особенно когда не они выбрали дату свадьбы, а она сама их выбрала.

2. Не стоит отправляться в длительное путешествие. Дальний путь, выпадающий на пятницу 13, сулит немало хлопот. Есть риск испортить путешествие роковыми случайностями или столкнуться с непредвиденными неприятностями, которые могут оказаться опасными.

3. Нельзя веселиться, выпивать, смеяться. Шумные компании, веселья, спиртные напитки — все это может привлечь внимание нечистых сил. Есть опасность стать их жертвой и навлечь на себя полосу неудач.

4. Запрещено долго смотреться в зеркало. В страшную пятницу многократно усиливается энергетическое воздействие зеркала на человека. По мнению специалистов в области биоэнергетики, зеркало может направить накопленную негативную энергетику на человека, тем самым подорвав его здоровье.

5. Нельзя произносить слово "черт". Есть примета, что сам черт в этот день приходит на зов и может склонить к дурному образу жизни.

6. Не стойте под лестницей. Если в пятницу 13-го пройти или встать под лестницей, быть беде. Это сулит ссоры, расставания, материальные проблемы, неудачи в работе и даже серьезные проблемы со здоровьем.

7. Запрещено рассказывать о своих снах. Порой нам снятся яркие сны, которыми хочется поделиться с близкими. Вы можете сделать это в любой день, за исключением страшной пятницы. Поделившись сокровенным, вы рискуете расстаться со своими силами, желаниями и возможностями.

8. В пятницу 13 лучше не оглядываться. Число 13 связано со многими страшными приметами, и по поверью, оглянувшись в такой день, можно увидеть несчастливые события, привлечь в жизнь неприятности, от которых будет очень сложно избавиться.

9. Не начинайте новых дел. Суеверные люди не начинают новых дел в такой день, ведь они могут не только оказаться провальными, но и навлечь новые неприятности. Негативная энергетика дня может поставить крест даже на самых благих намерениях и перечеркнуть все усилия. Лучше всего заниматься рутинной работой, которая не отнимет много сил и времени, чтобы не оказаться в опасном и сомнительном положении.

10. Запрещено проводить ритуалы. Несмотря на то, что этот день считается мистически и энергетически сильным, проводить ритуалы и читать заговоры в это время запрещено, особенно если до этого у вас не было никакого опыта. Подобные действия могут дать обратный эффект и навлечь неприятности, которые отрицательным образом отразятся на дальнейшей судьбе.

В ваших силах превратить самый несчастливый день в самый удачный — просто проснитесь в хорошем настроении, с улыбкой и добрыми мыслями. Мы советуем взять на вооружение позитивные установки, благодаря которым у вас получится поверить в себя и свое счастливое будущее. И тогда никакая пятница 13 не будет страшна.