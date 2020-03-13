Пятница 13 марта 2020: три ритуала на удачу

Новости Украины:Тринадцатое число считают несчастливым, и если оно выпадает на пятницу, то суеверные люди стараются всевозможными способами оградить себя от неприятностей.

Пятница 13 считается днем несчастливым. В эти сутки могут случаться разного рода неприятности, избежать которых иногда не получается. Ритуалы на удачу позволят избежать проблем и бед.

Эксперты рекомендуют познакомиться с тем, какие опасности таит этот день, чтобы быть готовыми обойти ловушки судьбы. Кроме того в этот день стоит провести один из трех ритуалов на удачу. Благодаря им получится сохранить позитивный настрой и прогнать прочь не только дурные мысли, но и возможные беды.

Чего нельзя делать в пятницу 13

Удача многое значит в жизни людей, и тем, кто верит, что в пятничный день могут случиться беды, стоит познакомиться с мудростью предков. Их знания помогут отвести беды.

В пятничный день не стоит отправляться в дальнюю дорогу и длительное время управлять транспортным средством. Если этого не избежать, обязательно читают заговоры на удачу, чтобы в пути не было проблем.

Считается, что в пятницу 13 нельзя стричь ногти и волосы, а также мыться. Удача может отвернуться, не узнав человека.

В пятничный день по поверьям ничего не сажают и не пересаживают: растения могут заболеть и не прижиться, и труды окажутся напрасными.

Финансовая удача может отвернуться надолго, если давать в долг. Деньги, взятые взаймы, также будет сложно отдавать.

Считается, что беды могут прийти к тому, кто в ночь на пятницу 13 посмотрится в зеркало.

Для того, чтобы сохранить удачу, в пятницу стараются не оглядываться и не возвращаться на половине пути обратно.

Удача отвернется, если 13 числа браниться и поминать нечистую силу, врать и распускать сплетни. Наши предки в такие дни старались как можно меньше говорить, чтобы ненароком не навлечь на себя беду.

Ритуал на удачу

После пробуждения трижды умываются святой водой, дав ей стечь по лицу. Затем подходят к зеркалу и произносят:

"Все беды и несчастья от меня отразятся, вреда не причинят, своей дорогой пойдут, никого не затронут".

Для того, чтобы никакие неприятности в этот день не коснулись человека, нужно обязательно надеть что-то наизнанку: носок, нижнее белье, майку, а под левую пятку подложить пятак. Перед выходом из дома следует повернуться спиной к двери и так выйти, чтобы быть неузнанным для бед.

Ритуал в пятницу 13 на удачу

Защититься от невзгод и неприятностей в пятницу 13 числа можно с помощью простого ритуала: одежду, которую планируется надеть, заранее достают из шкафа и заговаривают:

"Куда пойду — везде меня удача ждет, куда сверну — там тупика не будет".

Перед выходом из дома трижды плюют через левое плечо со словами "Чур меня!".

Неприятности обойдут стороной, если внимательно следить за знаками и не поддаваться на авантюры.

Привлечение удачи в пятницу 13

Удача капризна, и чтобы Фортуна не отвернулась в нужный момент, обязательно заговаривают амулеты, притягивающие ее внимание. Их можно сделать самостоятельно, чтобы заговорить в пятницу 13 числа. Амулет берут в руки, сжимают и произносят:

"Удача за мной по пятам ходит, от бед бережет, от неверных шагов предостерегает. Как день несчастливый наступит, амулет с собой возьму, отведу любую беду".

Из дома не выходят, не взяв с собой амулета, и никому его не показывают.

Стать невидимым для неприятностей в пятницу 13 числа может каждый, если будет гнать прочь грустные мысли. Справиться с трудностями в этот день получится, если мысленно настроиться на успех и научиться притягивать в жизнь позитивные события.