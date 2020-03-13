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Российскому пропагандисту запретили въезд в Украину

Российскому пропагандисту запретили въезд в Украину
13:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:Сотрудники Госпогранслужбы запретили въезд в Украину на три года российскому журналисту за посещение временно оккупированного Крыма.

Государственная пограничная служба Украины запретила въезд на территорию Украины российскому журналисту, который нарушил украинское законодательство и незаконно пересек границу в закрытом пункте пропуска временно оккупированного Крыма. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Госпогранслужбе, речь идет о журналисте Алексее Петрушко.

"На данный момент за нарушение законов Украины пограничники запретили россиянину въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года и отправили обратным рейсом в Минск", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины в пятницу.

Сообщается, что во время пограничного контроля в аэропорту "Борисполь" в поле зрения оперативных сотрудников пограничного ведомства попал гражданин России, который находился в Украине с частной целью и улетал обратным рейсом.

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"Россиянина сотрудники Госпогранслужбы пригласили для дополнительного общения, ведь на момент его вылета из Украины стало известно, что он нарушил украинское законодательство, а именно - незаконно пересек границу в закрытом пункте пропуска ВОТ АР Крым. Во время разговора мужчина всячески отрицал о своем пребывании в Крыму и начал путаться в своих ответах на вопросы правоохранителей. И только во время наведения неопровержимых доказательств россиянин таки "вспомнил", как именно он попал на территорию Украины в 2018 году", - пояснили в Госпогранслужбе.

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Киев, Россия, Крым, Борисполь, Журналист, ГПСУ.
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