Данилов: Общественный транспорт пока не будут закрывать

Новости Украины:Алексей Данилов заявил, что в стране может быть закрыт весь общественный транспорт.

На данный момент нет необходимости прекращать работу общественного транспорта, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Я могу сказать: при необходимости, если будет такая ситуация, может быть закрыт весь общественный транспорт. Но это при необходимости. Сейчас такой необходимости нет. Сейчас надо придерживаться максимально правил личной гигиены, мыть руки и если, собственно, нет такой необходимой надобности, я бы ко всем обращался: вообще-то самоизоляция - это самый лучший случай, когда вы можете обезопасить себя, свою семью", - сказал он в эфире телеканала "Интер".

Также Данилов призвал помогать пожилым людям, находящимся в группе риска.

"Мы отрабатываем сейчас такую ситуацию, когда мы должны бы их обеспечить, чтобы они были самоизолированы максимально", - пояснил он.

Данилов проинформировал, что на заседании СНБО в пятницу было принято решение, что все товары, въезжающие в страну "по линии помощи, по линии лекарств", должны быть растаможены на протяжении максимально 24 часов.

"Мы бы хотели, чтобы наихудшего сценария в нашей стране не было. Но мы от этого не застрахованы. Мы работаем каждый день, мы общаемся со всеми странами, из которых мы сегодня получаем ту или помощь. Я заверяю наших граждан: я думаю, что у нас хватит организационных ресурсов, которые есть у нас сегодня. Уже лекарства есть в стране. И мы каждый день этим вопросом занимаемся", - подчеркнул он.

Также секретарь СНБО призвал всех украинцев, у которых есть желание вернуться в Украину, сделать это как можно быстрее, поскольку через некоторое время это будет сделать "крайне сложно", потому что границы стран, в которых они находятся, могут быть закрыты.