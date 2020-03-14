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Украинцы, которые находятся на границе Италии и Словении, вернутся домой спецрейсом

Украинцы, которые находятся на границе Италии и Словении, вернутся домой спецрейсом
00:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Специальный борт вернет домой украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении.

Граждан Украины, которые застряли на границе Италии и Словении, вернут на Родину спецрейсом этими выходными.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении.

"Уже в эти выходные специальный борт вернет домой украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении", - сказал Зеленский.

Глава государства также обратился к украинцам, которые сейчас находятся за границей, и предупредил их, что через три дня Украина закрывает регулярное авиасообщение.

"За это время вы должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, могут обратиться в украинские консульства. В совместном взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами... Но я призываю всех украинцев успеть вернуться в последующие трое суток", - акцентировал Президент.

Напоминаем, для предотвращения распространения коронавируса 17 марта, с 0:00 часов авиасообщение в Украине будет полностью ограничено. Сухопутное и морское сообщение будут продолжать работать.

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Украина, Италия, Словения, Коронавирус.
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