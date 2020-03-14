Минздрав представил рекомендации, как проводить богослужения во время карантина

Новости Украины:Минздрав дал рекомендации по поводу проведения богослужений в период карантина.

Министерство здравоохранения высказало ряд рекомендаций относительно проведения богослужений в период карантина.

Об этом шла речь на встрече заместителя министра здравоохранения Андрея Семиволоса с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Встреча посвящена вопросу введения в Украине карантина с ограничительными противоэпидемическими мероприятиями. Заместитель министра обратился к представителям Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций с рекомендациями относительно проведения богослужений на период карантина", - говорится в сообщении.

В частности, специалисты рекомендуют на период карантина максимально ограничить проведение служений, которые предусматривают присутствие людей, и по возможности проводить их в онлайн-режиме.

В то же время медики рекомендуют верующим не прикладываться к иконам, соблюдать дистанцию минимум 1,5-2 метра, не здороваться за руки, не целовать и не обнимать друг друга.

Минздрав также призывает разместить в храмах антисептические средства.

На время всеукраинского карантина гражданам следует соблюдать правила личной гигиены и особенно пристально следить за здоровьем, а при появлении первых симптомов респираторных заболеваний сразу обращаться к врачу.

Если верующие вернулись из страны, где был выявлен коронавирус, они должны самоизолироваться на время инкубационного периода (в течение 14 дней)

Напоминаем, в Украине подтверждены три случая заражения коронавирусом. Кроме умершей женщины с Житомирщины, болезнь выявили у двух мужчин из Черновцов.

В стране введен карантин и ограничительные меры до 3 апреля 2020 года, а также через 48 часов будет закрыта на две недели граница для иностранцев.

По данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились 137387 человек, погибли 5088, выздоровели 69779 человек.