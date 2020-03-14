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Зеленский: В случае необходимости на медоборудование выделят 500 миллионов

Зеленский: В случае необходимости на медоборудование выделят 500 миллионов
01:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Правительство может выделить на медоборудование 500 млн гривень.

Правительство в случае необходимости неотложно сможет выделить 500 млн гривень на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии, а в регионах тестирование на коронавирус смогут проводить передвижные лаборатории.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении относительно ситуации с коронавирусом, опубликованном в Facebook.

"Постановлением Кабинета Министров уже выделено 100 млн гривень на средства индивидуальной защиты. В случае необходимости будет срочно выделено 500 млн на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии по ускоренной процедуре", - сказал Зеленский.

Также он рассказал, что безотлагательно Институтом молекулярной биологии НАН Украины будет изготовлено 200 тысяч экспресс-тестов.

По словам главы государства, для проведения тестирования в регионах будут использоваться передвижные лаборатории.

Кроме того, Президент отметил, что из государственного резерва в учреждения здравоохранения переданы 10 млн масок.

"Мы провели беседу с производителями, поставщиками и аптекарями. Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать, - это война и здоровье людей. Поэтому маски, дезинфекторы, тесты и другие необходимые средства будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене", - заверил Зеленский.

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Президент, Владимир Зеленский.
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