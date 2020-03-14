Зеленский: Мы проводим переговоры о предоставлении гумпомощи

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о предоставлении гумпомощи.

Украина проводит переговоры с международными партнерами по оказанию гуманитарной помощи в рамках работы по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в обращении, обнародованном на его странице в Facebook.

"Проводятся переговоры с международными партнерами по оказанию гуманитарной помощи, среди прочего медицинского оборудования. Таможне Украины поручено осуществлять оформление таких грузов быстро, не более, чем за один день", - рассказал Зеленский.

Президент также сообщил, что Государственной службой контроля за качеством пищевых продуктов усилит контроль за системой водоснабжения и водоотведения.

Напоминаем, в Украине подтверждено три случая коронавируса: два в Черновицкой области и один в Житомирской. Один из них закончился летально - сегодня умерла 71-летняя женщина с Житомирщины.

По последним данным распространение Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось 137 тысяч человек, погибло 5088, выздоровел 69 779.