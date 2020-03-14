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Зеленский просит людей преклонного возраста оставаться дома

Зеленский просит людей преклонного возраста оставаться дома
05:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Владимир Зеленский призвал людей преклонного возраста не выходить из дома.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил людей преклонного возраста, особенно тех, которые имеют хронические заболевания, оставаться дома в связи с ситуацией с коронавирусом.

Об этом он заявил в обращении относительно мероприятий по противодействию распространению коронавируса.

«Людей преклонного возраста, особенно тех, которые имеют хронические заболевания, я очень-очень прошу оставаться дома. Как показывает мировой опыт, а особенно опыт Китая, где вирус уже существенно пошел на спад, самый эффективный способ борьбы – быть дома», - заявил он.

Напоминаем, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель. В Украине на сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, один человек умер.

По состоянию на утро 13 марта в мире зарегистрировано 128 тыс. 343 случая инфицирования коронавирусом, 4 тыс. 720 человек умерли, при этом 68 тыс. 324 пациентов удалось вылечить.

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Президент, Коронавирус, Владимир Зеленский.
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