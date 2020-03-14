Минздрав призывает украинцев уберечь пожилых людей на время карантина

Новости Украины:Министр здравоохранения Илья Емец просит граждан Украины усилить защиту пенсионеров на время карантина.

Министр здравоохранения Илья Емец призвал украинцев на время карантина оградить пожилых родителей и родственников от необходимости посещать людные места в связи с высокими рисками заражения коронавирусом.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

По его словам, пожилые люди, особенно с хроническими болезнями, находятся в группе риска по количеству случаев заражения и летальных исходов.

"Именно поэтому Минздрав Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски. Я также призываю всех граждан в этот период быть особенно сознательными: пожилые родители сейчас больше нуждаются во внимании и заботе. Обеспечьте их всем необходимым, чтобы минимизировать потребность посещать места массового скопления во время карантина", - сообщил Емец.

Напомним: 13 марта на Житомирщине умерла 71-летняя пенсионерка, у которой был диагностирован COVID-19. В семи киевских больницах будут делать бесплатные тесты на коронавирус.