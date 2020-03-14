Скачать
Суббота, 14.03.2020
Минздрав призывает украинцев уберечь пожилых людей на время карантина
Минздрав призывает украинцев уберечь пожилых людей на время карантина
В Польше от коронавируса умер второй человек
В Польше от коронавируса умер второй человек
Нападающий Фиорентины заразился коронавирусом
Нападающий Фиорентины заразился коронавирусом
Рецепт дня: невесомый как облачко - Меренговый рулет
Рецепт дня: невесомый как облачко - Меренговый рулет

Глава Минздрава: Украина должна перейти на государственное медстрахование

Глава Минздрава: Украина должна перейти на государственное медстрахование
06:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Министр здравоохранения Илья Емец считает, что страна должна перейти на государственное медицинское страхование.

Реформа системы здравоохранения Украины продолжается и должна модифицироваться таким образом, чтобы в стране было введено государственное медицинское страхование.

Об этом министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, представляя свое видение медицинской реформы на заседании Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 13 марта, сообщает Минздрав.

"Наш курс на евроинтеграцию и демократию означает, что медицина должна быть для людей. Это должна быть целостная система реформы. Включая все звенья и уровни медицины. В демократическом обществе система здравоохранения должна базироваться на страховой медицине. Мы за то, чтобы Украина перешла на государственное медицинское страхование", - заявил Емец.

По словам главы ведомства, от реформы системы здравоохранения выиграют все украинцы: как врачи, так и пациенты. Среди преимуществ новых изменений Емец назвал следующее:

  • бесплатность (медицинская помощь населению предоставляется бесплатно);
  • доступность (высококачественная помощь любого специалиста доступна при наличии страхового полиса);
  • мотивация (легальная экономическая мотивация наиболее эффективных специалистов системы здравоохранения);
  • дополнительные финансы (прозрачное выявления возможных источников финансового обеспечения страховой модели);
  • незаангажированность (функция подготовки кадров переходит к профессионалам, как следствие - прозрачное и незаангажированное лицензирование и сертификация).
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Илья Емец, Медстрахование.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Срыв презентации Сивохо: суд избрал меру пресечения всем задержанным
02 Украина полностью перекроет авиасообщение
03 Группа украинцев застряла на границе Италии и Словении
04 В Минздраве разработали "коронавирусный" законопроект
05 НБУ: Украина не может себе позволить медлить с МВФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики обстреляли позиции ВСУ: есть раненый
Боевики обстреляли позиции ВСУ: есть раненый
В Эстонии 79 человек заболели коронавирусом
В Эстонии 79 человек заболели коронавирусом
Билл Гейтс покинул Совет директоров Microsoft
Билл Гейтс покинул Совет директоров Microsoft
Капуста Кале: ТОП 5 полезных свойств кудрявой капусты
Капуста Кале: ТОП 5 полезных свойств кудрявой капусты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь