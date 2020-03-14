14 марта - приметы и обряды в День Евдокии

Новости Украины:Приметы на 14 марта указывали на то, каким будет лето.

Традиции на 14 марта

Начинают дуть весенние ветры. Активно тает снег, и считалось, что полученная из снега в этот день талая вода обладает особой целебной силой. Для больных собирали снег с пригорков и поили их снеговой водой от разных недугов. Этот день считался наступлением весны, которое праздновали очень весело. Полагалось закликать весну. Для этого женщины, девицы и дети забирались на крыши, кровли амбаров или на пригорки и пели: "Весна-красна! Что ты нам принесла? - Красное летечко. - Весна-красна! На чем пришла? На чем приехала? - На сошечке, на вороночке".

Пекли в этот день обрядовое печенье - жаворонки. Когда раскатывали тесто, для благополучия в доме надо было обязательно произнести такие заговорные слова: "По белому, по чистому, по ядомому, от земли заполученному, по зазнобчивому, зорями крученному, катись бел-крутой, бел-золотой". Верили, что этот обряд принесет в дом достаток и хороший урожай.

Если увидели в этот день ласточку, бросали в нее горсть земли со словами: "На тебе, ласточка, на гнездо!" Сеяли в этот день капустную и помидорную рассаду в горшочки, поскольку высаженные в грунт растения уже не пострадают от мороза. Верили, что на Авдотью все подземные ключи закипают, поэтому начинали белить холсты. Снег, собранный на Евдокию, обладает особой целительной силой, его сохраняли в кувшинах, спрятанных от чужого глаза, и целый год давали больным от всяческих болезней. Евдокия была сроком найма работников, обычно нанимались "с Евдокей до Егорья" или "с Евдокей по Петров или Спасов день".

Еще на Евдокию ветры дули и свистели. Тогда говорили: "Вот те на! Приехала Свистунья". Это прозвание Евдокии дало повод некоторым исследователям русской старины считать, что эта угодница заменила нашим предкам древнего языческого Позвизда, бога - распорядителя ветров. По другой версии, Еввдокию прозвали Свистуньей потому, что к этому дню пробуждаются от зимней спячки многие животные и своим свистом и криком возвещают о наступлении весны. В России прежде всех возвещает весну сурок, которого на Украине называют байбаком. Этот день называют еще и Авдотьей-плющихой - потому что весной лед и снег "плющит", раздирает на клочки. Вообще же слово "плющить" на старорусском языке означало "капать", а сосульки, или сосульники, на избе называли плющинами.

Приметы на 14 марта

Евдокия - подмочи порог.

Авдотья восемь шуб снимает.

Пришли Евдокеи - мужику затеи: соху точить и борону чинить.

Какова Евдокия, таково и лето.

На плющиху погоже - все лето пригоже.

Авдотья красна, и весна красна.

Если на плющиху ясно - год прекрасный, если пасмурно - год плохой.

Откуда ветер с Евдокеи, оттуда и летом.

Снег с дождем - к мокрому, а мороз и северный ветер - к холодному лету.

У Евдокеи - вода, у Егория (6 мая) - трава.

Если курочка на Авдотью напьется, то овечка на Егорья наестся.

Холодный выпадет день - скот кормить придется лишние две недели.

Хороший ветер у нас на Евдокею - с запада и юга.

С Евдокей в стоячку собаку заносит снегом.

Коли на Евдокей новичок с дождем, то быть лету мокрому.

И март на нос садится, коли на Евдокей мороз прилучится.

День Евдокии красный - на огурцы и грузди урожай.

С Евдокии-плющихи первые оттепели.

Евдокия благоволит, да насорит.

Тепло светит солнышко, да Авдотьей поглядывает - либо снег, либо дождь.

С Евдокей погоже - все лето пригоже.