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Как притянуть удачу с помощью личной мандалы

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Как притянуть удачу с помощью личной мандалы
08:23 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Предлагаем построить свою личную мандалу, чтобы заставить свои желания сбываться.

Мандала — это своеобразный амулет, оберег от проблем, который создает вокруг человека ауру успеха и процветания. 

При помощи мандалы успеха, нарисованной для себя самостоятельно, можно разрешить любые проблемы, связанные с деньгами, работой, отношениями. Как правило, манадала работает с подсознанием: помогает выразить намерения и развеять любые препятствия на пути к их реализации, а также вынести на поверхность картины прошлого и негативные установки, исцелив тем самым душу и разум.

Правила создания мандалы успеха

При создании мандалы руководствоваться нужно своими личными желаниями и значением цветов. Вначале эксперты советуют определиться с целями. Чего вы желаете достичь, рисуя мандалу успеха? Возможно, вы мечтаете улучшить свое материальное положение? Тогда важно выяснить, что именно вас сильнее всего тревожит (профессия, долги, маленькая зарплата) и с какими оттенками у вас ассоциируется успех на этом поприще.

Деньги, к примеру, можно изобразить в зеленом, салатовом или черном цвете, все зависит от настроения в конкретный период. Не переживайте, выбранный вами цвет не сможет навредить. Интуиция сама подскажет, что для вас необходимо.

Если же вы хотите укрепить свои отношения, то стоит определить цвет своей любви. Желаете призвать удачу — подумайте, в каком деле и какого цвета должна быть удача. Можно нарисовать мандалу, которая будет транслировать вдохновение и счастье или же другую мандалу, которая поможет достичь успеха. Занимаясь созданием рисунка, удерживайте в голове четко сформированную цель, ради которой вы рисуете его.

Техника построения мандалы успеха

На листе бумаги нарисуйте большой ровный круг (можно пользоваться подручными средствами). Круг обязательно делится на несколько равных секторов — традиционно их 7, но допустимо и любое другое число.

Интуитивно выберите цвета, которые будете использовать в своем рисунке. У каждого цвета есть свое сакральное значение, но это еще не говорит о том, что для вас эти цвета не могут нести другой, противоположный смысл. Главное, чтобы каждый оттенок, который вы выберете, выражал ваше желание и олицетворял то, что поможет его достичь.

Цветными мелками, красками или фломастерами раскрашивайте каждый сектор. Старайтесь не заезжать за поля. Вспомните, как процесс раскрашивания радовал вас в детстве и насладитесь им. А затем дополните свой рисунок узорами. Какими именно? Об этом знаете только вы. Создавайте свои уникальные орнаменты, которые будут отражать ваши намерения, мысли и все то, что скрывается в бессознательном.

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Не думайте слишком долго над деталями, просто рисуйте все, что приходит в голову. Используйте в работе формы, символы и фигуры, которые являются важными для вас. Единственное о чем важно помнить — традиционно мандала симметрична. Это значит, что рисунок в секторах должен повторяться.

Создавая мандалу, необходимо находиться в возвышенном, спокойном состоянии. Это поможет зарядить мандалу положительной энергетикой. Обязательно обращайте внимание на то, что испытываете, рисуя тот или иной узор. Какие эмоции вызывают цвета? Какой рисунок или цвет привлекает больше всего, а какой раздражает? Все эти чувства — ключ к решению проблем.

Готовую заряженную на успех мандалу рекомендуется убрать в укромное место и не показывать никому, пока не будет исполнено желаемое. Если что-то пойдет не так, вы всегда можете начать заново.

Рисование и закрашивание мандалы сродни духовным практикам, которые меняют жизнь к лучшему. Верьте в свои силы, и ваши желания непременно исполнятся. Обязательно настройтесь на положительное восприятие мира, будьте мягче и добрее.

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Традиции, Успех, Мандала успеха, Мандала, Техника построения мандалы успеха, Правила создания мандалы успеха, Личная мандала.
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