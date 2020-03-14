У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления в стихах

Новости Украины:Дарья – общительная и артистичная девушка. Она флегматична и одновременно весьма возбудима.

Имя Дарья имеет несколько вариантов происхождения. По первой версии, имя Дарья – это женский вариант мужского древнеперсидского имени Дарий, которое произошло от греческого Дарейос. В греческом языке это имя стало транскрипцией двусоставного персидского мужского имени Dārayava(h)uš, где "дара" означает "владеющий; тот, кто обладает", а "вау(ш)" - "благо", "добро" (в значении - ценность, имущество, достаток). Поэтому имя Дарья трактуют как "владетельница блага", "богатая", иногда переводят как "победительница". Вероятно, что вторая часть имени также указывала на моральные качества обладателя, в таком случае имя Дарья может трактоваться как "добрая", "положительная", "хорошая".

По второй версии, имя Дарья имеет славянские корни, является современной формой славянских имен Дарёна и Дарина, а также родственным именем для имён Даролюба и Даромила, поэтому значение имени Дарья близко к понятию "дар" – "подарок, дарованная". Среди потомков славян также употребляется вариант этого имени Дарьяна. Уменьшительно-ласкательные обращения Дара и Дарина также являются самостоятельными именами.

В этой женщине всегда будет немного ребенка. Дарья привлекает к себе людей, поскольку очень легка в общении, неконфликтная и легко приспосабливается к любым условиям.

Уже в детстве Даша схватывает на лету всю новую информацию. Возможно, порой ей не хватает трудолюбия, однако это не делает ее неудачливой. Девочка обладает вкусом и фантазией, она обаятельна и интересна в общении. Дашу-девушку все без исключения называют яркой личностью, девушкой с огоньком внутри.

Дома Даша – помощница. Она очень организована и приучена к порядку. В учебе у нее все нормально, но усидчивости не достает. Больше ей помогает хорошая память и сообразительность. Если дома девочка с радостью помогает маме, то от общественных работ скорее постарается уклониться.

Дарья очень привязана к своим друзьям. Однако окружающим ее людям стоит помнить, что если некоторая грубость заложена в девочке изначально, то положительные качества могут проявиться не сразу. А вот на злопамятность или продолжительный гнев девушка не способна.

Дарья подвержена сильным эмоциям, но это не делает ее опрометчивой. Она решительна в своих поступках, иногда может пытаться навязывать свои суждения остальным. Но на происходящее смотрит, как правило, трезво, тщательно размышляет над правильностью своих поступков.

В супружестве Дарья становится немного ленивой, стремится больше сидеть дома. Хотя она претендует на независимость в семье, но на измену не пойдет. Часто Дарья становится лидером, но ее семья всегда будет дружной и гостеприимной. Дарья способна ладить со всеми, всегда заботится о поддержании доброго мнения о своей семье.

Став домоседкой, Дарья часто увлекается шитьем и вязанием. Сама мастерит себе одежду. Много занимается домашним хозяйством и готовкой. Найти себя в одной области Дарье очень сложно. Она часто меняет работу в поисках подходящей. Больше всего Дарье нравится работа журналиста или психолога. Неплохие успехи ждут девушку и в бизнесе. Она способна руководить коллективом, вызывать к себе как уважение, так и страх. Любое дело Дарья доводит до завершения.

Поздравления

Пусть будет жизнь твоя полна

Добра, удачи, светлых дней,

Накроет счастьем пусть волна,

Чтоб сердце билось веселей!

Тебе я, Дашенька, желаю,

Чтоб ты сияла, как звезда,

Чтобы мечта твоя любая

Сбылась легко и без труда!

Дарья, Дашенька, Дашуля,

Ты мила и хороша.

Весела будь и красива,

Пусть поет твоя душа.

Жизни светлой, жизни яркой

Мы желаем от души.

Исполнялись чтоб желания,

Чтоб сбывались все мечты!

Даша очень симпатична

И собою хороша.

Пусть порядок будет в личном,

Пусть поет твоя душа!

В таком имени, как "Даша",

Скрыта чуткая душа.

На тебя смотреть приятно,

До чего ж ты хороша!

Так и дышишь жаждой к жизни,

И искрится добрый смех.

В неподдельном оптимизме

Наша Дарья — лучше всех!

Так пускай к тебе приходят

Лишь удача и любовь,

Счастье пусть тебя находит

В любом месте вновь и вновь!

Тебя, Дарья, поздравляю!

Пусть во всём тебе везет,

Много счастья поскорее

В жизнь твою пускай придет.

Даша, я тебе желаю

Счастья, радости, добра.

Пусть успех во всех стремлениях

Непременно ждет тебя.

Неудачи и невзгоды

Пусть обходят стороной.

Дарья, оставайся вечно

Яркой, доброй, молодой!

Жил царь персидский Дарий,

Был славен и умен.

И сохранилась память

Народная о нём.

И Дарьями назвали

Девчонок озорных,

Красивых, сильных, смелых

И самых дорогих.

Такая наша Даша.

Цариц персидских краше,

Не жемчугом и златом —

Талантами богата!

Пусть на ее короне,

Алмазов ярче всех,

Сияют изощренно

Удача и успех!

Тебя, Дашуля, поздравляю,

Желаю счастья океан,

Мечты пусть небо исполняет,

И бьёт задор твой, как фонтан!

И пусть везёт, как в лотерее,

Где ждёт огромнейший джек-пот,

И каждый день ещё добрее

И жизнерадостней течёт!

Я желаю тебе, Даша,

Счастья женского, любви,

Чтоб глаза всегда горели

И кипела страсть в крови.

Чтоб всегда хватало денег

На приятные капризы,

А любимый делал чаще

Тебе, Дашенька, сюрпризы.

Пусть везет тебе в работе,

Ценит босс и коллектив,

Будет пусть всегда для роста

В жизни море перспектив.

Дашенька, желаю тебе много

Тепла в душе и солнечных деньков,

И счастья необъятного, большого,

Без повода подарков и цветов!

На личике улыбка пусть сияет,

И светлой будет жизнь твоя всегда!

Пусть все, что твое сердце пожелает,

Исполнится легко и без труда!