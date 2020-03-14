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14 марта - в Украине отмечают День добровольца

14 марта - в Украине отмечают День добровольца
10:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине сегодня, 14 марта, отмечают День добровольца.

День установлен 17 января 2017 года Верховной Радой Украины с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействию дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.

Эта дата выбрана не случайно: именно 14 марта 2014 года прямо с Майдана первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах, что под Киевом. Вклад первой волны добровольцев трудно переоценить, ведь на первом этапе войны Украина столкнулась с тем, что далеко не все профессиональные военные были готовы защищать свое государство. Добровольческие батальоны позволили провести мобилизацию и подготовить профессиональную замену добробатам.

Стоит напомнить, что даже беглый исторический экскурс показывает, что феномен добровольства издавна присущ украинцам. Одним из первых таких примеров можно назвать Запорожскую Сечь - военизированную структуру из добровольческих батальонов, которые веками защищали Украину.

Другой яркий пример, но уже из новой истории Украины - легион Украинских Сечевых Стрельцов, тоже формировался исключительно на добровольческих началах. События Первой мировой войны, противостояние Австро-Венгрии России украинцы решили использовать для воплощения заветной мечты о независимости Украины. В ряды УСС записалось почти 20 тыс. добровольцев, но впоследствии австрийская власть позволила лишь 2500 воинам принять присягу и создать легион УСС. Стоит заметить, что тогда, в 1914 году, так же как и в 2014, у украинских добровольцев ничего не было: они были хуже вооружены, обуты и одеты. Но, несмотря на это, прославились как отважные воины. «С нами шли в наступление украинские добровольцы. Это, пожалуй, лучшее подразделение по всей Австро-Венгерской армии», - говорилось в немецком сообщении с фронта к командованию Южной Армии. Полтора года понадобилось стрелкам и австрийскому командованию чтобы официально оформить украинских добровольцев как отдельную боевую единицу - полк УСС.

Именно тогда на западноукраинских землях началось и мощное волонтерское движение - по сути, местное население одевало и кормило украинских добровольцев, направляло на фронт так называемые «любистки» - специальные посылки-пакеты. Затем было пламя Второй мировой - и снова добровольцы первыми встали на защиту родины.

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Но самый яркий пример - это Революция Достоинства и начало военных действий на востоке нашей страны. В те дни тысячи обычных украинских граждан, бросив собственные дела - учебу, работу, бизнес, семьи - начале пошли на площади страны, выражая протест против антигосударственной политики тогдашнего высшего руководства страны, а затем с оружием в руках первыми противостояли вооруженной до зубов российской армии. Весной 2014 была зафиксирована рекордная явка в военкоматы страны. Люди приходили сами, не дожидаясь получения повестки. Другие - мужчины и женщины, самоорганизовались в батальоны и отправились на Восток.

Именно благодаря добровольцам - их мужеству, преданности национальным интересам и искреннему патриотизму удалось остановить российского агрессора, дать возможность мобилизовать силы в тылу и вооружить армию. Украинские добровольцы стали гордостью украинского народа и одновременно головной болью кремлевских прихвостней. В целом в военном конфликте на востоке нашей страны принимали участие почти 40 добровольческих батальонов. Подавляющее большинство из них впоследствии превратилась в военные части силовых структур.

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Майдан, Добровольцы, Революция Достоинства, 14 марта, День добровольца.
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