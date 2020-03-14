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Украинские консульства прекращают прием граждан

Украинские консульства прекращают прием граждан
10:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинские консульства и посольства закрывают прием граждан в связи с объявлением пандемии коронавируса.

Соответствующие сообщения обнародовали пресс-службы ряда дипломатических учреждений в соцсети Facebook.

"Согласно распоряжению Министерства иностранных дел Украины Генеральное консульство Украины в Милане с 16 марта 2020 года приостанавливает прием граждан и выдачу документов. О восстановлении приема граждан будет вовремя сообщено на страницах Генерального консульства в социальных сетях и на странице онлайн записи", - сообщает Генконсульство Украины в Милане.

О прекращении приема граждан до 20 марта сообщили также Генеральное консульство Украины в Кракове, Консульство Украины в г. Порту (Португалия), Генеральное консульство Украины в Стамбуле, Консульство Украины в Анталии и Консульство Украины в Эдинбурге.

Также о прекращении приема граждан на период с 16 по 20 марта сообщила консульская служба при посольстве Украины во Франции.

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С целью минимизации рисков заражения коронавирусом граждан Украины и иностранных посетителей, а также обеспечения личной безопасности сотрудников посольства, прекратило консульський прием посольство Украины в США.

О прекращении приема граждан сообщило также посольство Украины в Венгрии.

"О дате возобновления консульского приема информировать дополнительно", - сообщает пресс-служба посольства.

Генеральное консульство Украины в Барселоне объявило о переходе на дистанционный режим работы.

"С 00:00 часов 14 марта ГКУ в Барселоне отменяет прием граждан в учреждении как по предварительной записи, так и в порядке "живой очереди", кроме экстренных случаев", - сообщают в консульстве.

В случае возникновения экстренных ситуаций гражданам Украины рекомендуют обращаться на горячие линии дипломатических учреждений по телефону.

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МИД, Посольство, Коронавирус, Консульства.
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